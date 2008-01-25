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Новости медицины и фармацииБезопасен ли прием парацетамола в период беременности?

Безопасен ли прием парацетамола в период беременности?

Опубликовано  15.11.2022

Роберта Несс (Roberta Ness), бывший декан Школы общественного здравоохранения Техасского университета (University of Texas School of Public Health) и ведущий специалист в области исследований женского здоровья, рассказала, что, по ее мнению, применение парацетамола в период беременности приводит к развитию у ребенка аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она подчеркнула, что беременным следует избегать приема парацетамола.

В то же время другие ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования связи между приемом парацетамола в период беременности и дальнейшим развитием аутизма и СДВГ.

В проведенных на сегодня исследованиях показана связь между частным применением парацетамола и развитием у ребенка аутизма и СДВГ. По оценкам исследователей, около 2/3 беременных принимают парацетамол. Около 10% женщин в этот период принимают парацетамол на протяжении месяца и дольше. В исследованиях показана дозозависимость: чем больше парацетамола женщина принимает во время беременности, тем выше риск рождения ребенка с аутизмом или СДВГ.

Р. Несс подчеркнула, что парацетамол не является единственной причиной развития аутизма и СДВГ. В то же время этот препарат является одним из факторов риска развития указанных патологий. Важно, что его влияние на развитие плода можно исключить.

Джеральдин Доусон (Geraldine Dawson), руководитель Центра аутизма и развития мозга Университета Дьюка (Duke University Center for Autism and Brain Development), считает, что проведенные исследования включали небольшое количество участниц. Она объяснила, что поскольку аутизм выявляют только у около 2% детей, для определения связи между приемом парацетамола в период беременности и развития в последующем аутизма или СДВГ у ребенка, необходимы исследования, включающие большее количество участниц.

В то же время Д. Доусон отметила, что согласно эпидемиологическим данным, прием парацетамола в период беременности, возможно, связан с повышенным риском развития аутизма или СДВГ у детей.

Она подчеркнула, что лучший совет для беременных — свести к минимуму воздействие препарата, а при наличии показаний — применять наименьшую эффективную дозу в течение как можно более короткого времени. Также она рекомендует консультироваться по поводу приема парацетамола со своим лечащим врачом.

Комитет Общества медицины матери и плода (Society for Maternal-Fetal Medicine) и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) на сегодня рекомендуют парацетамол как безопасное жаропонижающее и обезболивающее лекарственное средство для беременных.

Доктор Андреа Эдлоу (Andrea Edlow), руководитель отдела акушерских исследований Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital), акушер-гинеколог, подчеркнула, что негативное влияние на плод других анальгетиков и жаропонижающих, например, ибупрофена, доказано в исследованиях.

Р. Несс объяснила, что около 20% детей с диагнозом аутизм или СДВГ подвергались воздействию высоких доз парацетамола в период внутриутробного развития. В то же время, по ее мнению, то, приведет ли внутриутробное воздействие парацетамола к развитию неврологических заболеваний, зависит также от ряда генетических факторов.

Р. Несс считает, что у 1 из 7 детей с аутизмом могло бы не быть данного заболевания, если бы они не подвергались внутриутробному воздействию парацетамола.

Более 90 исследователей из США и Европы подписали консенсусное заявление, в котором рекомендуют ограничить применение парацетамола в период беременности.

Один из авторов этого заявления Энн Бауэр (Ann Bauer), исследователь аутизма из Университета Массачусетса в Лоуэлле (UMass Lowell), объяснила, что около 65% беременных принимают парацетамол для купирования боли легкой степени выраженности. По ее мнению, невысокие дозы парацетамола необходимы для снижения температуры тела при гипертермии у беременных. Однако при болевом синдроме легкой степени необходимо рекомендовать беременным немедикаментозные методы симптоматического лечения. Также она подчеркнула, что необходимо информировать беременных, что парацетамол не является безопасным препаратом.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  15.11.2022

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