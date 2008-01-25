Безопасен ли прием парацетамола в период беременности?

Роберта Несс (Roberta Ness), бывший декан Школы общественного здравоохранения Техасского университета (University of Texas School of Public Health) и ведущий специалист в области исследований женского здоровья, рассказала, что, по ее мнению, применение парацетамола в период беременности приводит к развитию у ребенка аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она подчеркнула, что беременным следует избегать приема парацетамола.

В то же время другие ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования связи между приемом парацетамола в период беременности и дальнейшим развитием аутизма и СДВГ.

В проведенных на сегодня исследованиях показана связь между частным применением парацетамола и развитием у ребенка аутизма и СДВГ. По оценкам исследователей, около 2/ 3 беременных принимают парацетамол. Около 10% женщин в этот период принимают парацетамол на протяжении месяца и дольше. В исследованиях показана дозозависимость: чем больше парацетамола женщина принимает во время беременности, тем выше риск рождения ребенка с аутизмом или СДВГ.

Р. Несс подчеркнула, что парацетамол не является единственной причиной развития аутизма и СДВГ. В то же время этот препарат является одним из факторов риска развития указанных патологий. Важно, что его влияние на развитие плода можно исключить.

Джеральдин Доусон (Geraldine Dawson), руководитель Центра аутизма и развития мозга Университета Дьюка (Duke University Center for Autism and Brain Development), считает, что проведенные исследования включали небольшое количество участниц. Она объяснила, что поскольку аутизм выявляют только у около 2% детей, для определения связи между приемом парацетамола в период беременности и развития в последующем аутизма или СДВГ у ребенка, необходимы исследования, включающие большее количество участниц.

В то же время Д. Доусон отметила, что согласно эпидемиологическим данным, прием парацетамола в период беременности, возможно, связан с повышенным риском развития аутизма или СДВГ у детей.

Она подчеркнула, что лучший совет для беременных — свести к минимуму воздействие препарата, а при наличии показаний — применять наименьшую эффективную дозу в течение как можно более короткого времени. Также она рекомендует консультироваться по поводу приема парацетамола со своим лечащим врачом.

Комитет Общества медицины матери и плода (Society for Maternal-Fetal Medicine) и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) на сегодня рекомендуют парацетамол как безопасное жаропонижающее и обезболивающее лекарственное средство для беременных.

Доктор Андреа Эдлоу (Andrea Edlow), руководитель отдела акушерских исследований Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital), акушер-гинеколог, подчеркнула, что негативное влияние на плод других анальгетиков и жаропонижающих, например, ибупрофена, доказано в исследованиях.

Р. Несс объяснила, что около 20% детей с диагнозом аутизм или СДВГ подвергались воздействию высоких доз парацетамола в период внутриутробного развития. В то же время, по ее мнению, то, приведет ли внутриутробное воздействие парацетамола к развитию неврологических заболеваний, зависит также от ряда генетических факторов.

Р. Несс считает, что у 1 из 7 детей с аутизмом могло бы не быть данного заболевания, если бы они не подвергались внутриутробному воздействию парацетамола.

Более 90 исследователей из США и Европы подписали консенсусное заявление, в котором рекомендуют ограничить применение парацетамола в период беременности.

Один из авторов этого заявления Энн Бауэр (Ann Bauer), исследователь аутизма из Университета Массачусетса в Лоуэлле (UMass Lowell), объяснила, что около 65% беременных принимают парацетамол для купирования боли легкой степени выраженности. По ее мнению, невысокие дозы парацетамола необходимы для снижения температуры тела при гипертермии у беременных. Однако при болевом синдроме легкой степени необходимо рекомендовать беременным немедикаментозные методы симптоматического лечения. Также она подчеркнула, что необходимо информировать беременных, что парацетамол не является безопасным препаратом.

По материалам www.medicalxpress.com