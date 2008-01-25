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Новости медицины и фармацииБеспроводные кардиостимуляторы: возможно ли применение у детей?

Беспроводные кардиостимуляторы: возможно ли применение у детей?

Опубликовано  14.04.2023

По оценкам исследователей, беспроводные кардиостимуляторы могут быть эффективными и безопасными для применения у детей с брадикардией.

Кардиостимуляторы имплантируются под кожу грудной клетки и генерируют электрические импульсы для регулирования сердцебиения. При этом в таких стандартных кардиостимуляторах используют провода или электроды, которые подсоединяются к сердцу для проведения кардиостимуляции.

В то же время риск нарушения целостности электродов повышен у активных, растущих детей по сравнению со взрослыми пациентами.

Безэлектродный кардиостимулятор представляет собой автономное миниатюрное  устройство размером с батарейку ААА, которое помещается непосредственно в сердце пациента.

Результаты недавнего исследования опубликованы в издании «Circulation Arrhythmia and Electrophysiology».

В данном исследовании впервые показана эффективность и безопасность применения беспроводных кардиостимуляторов у детей.

Ведущий автор исследования Молли Дж. Шах (Maully J. Shah), директор отдела электрофизиологии сердца в Кардиологическом центре Детской больницы Филадельфии (Cardiac Center at Children’s Hospital of Philadelphia) и профессор педиатрии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania), Филадельфия, объяснила, что беспроводной электрокардиостимулятор может быть более эффективным, чем стандартное устройство у некоторых категорий детей.

В исследовании были проанализированы случаи имплантации беспроводных кардиостимуляторов детям с брадикардией в период 2016–2021 гг. В исследование было включено 63 ребенка, средний возраст которых составил 15 лет. У 77% из них это была первая имплантация электрокардиостимулятора.

При анализе было показано, что 62 из 63 детей были успешно имплантированы беспроводные кардиостимуляторы, и электрические параметры сердца были стабильными в течение первых 24 ч. На протяжении среднего периода наблюдения около 10 мес кардиостимулятор был эффективен по своим общим характеристикам, включая долговечность батареи, низкий порог стимуляции и способность распознавать собственные электрические сокращения сердца.

У 16% (10) детей возникли осложнения после имплантации беспроводного кардиостимулятора. Большинство из них были связаны с небольшим кровотечением, которое было купировано. У 3 детей возникли тяжелые осложнения: тромбоз бедренной артерии, перфорация сердца и субоптимальная функция кардиостимулятора, что потребовало его удаления через 1 мес.

М. Дж. Шах объяснила, что батареи кардиостимулятора обычно служат 5–10 лет, в зависимости от того, насколько часто устройство генерирует импульсы для кардиостимуляции.

Также ведущий автор исследования отметила, что использование взрослых катетерных систем доставки у детей является сложной задачей и может повысить риск развития серьезных осложнений. Наиболее высокую вероятность возникновения осложнений отмечают у маленьких детей с массой тела менее 60 фунтов. Кроме того, у некоторых пациентов для имплантации кардиостимулятора применялся доступ через яремную вену.

В течение периода наблюдения после имплантации безэлектродные кардиостимуляторы работали стабильно и сообщения об осложнениях не поступали.

На сегодня исследователи планируют продолжить период наблюдения за пациентами на 5 лет.

М. Дж. Шах подчеркнула, что на сегодня требуется усовершенствование методов и устройств для установки беспроводных кардиостимуляторов детям раннего возраста. Кроме того, необходимо разработать механизм для удаления и замены этого кардиостимулятора без хирургического вмешательства, когда батарея разряжается, так как педиатрическим пациентам, вероятно, потребуется электрокардиостимуляция на всю оставшуюся жизнь. По мнению ведущего автора исследования, беспроводная электрокардиостимуляция — технология будущего.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  14.04.2023

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