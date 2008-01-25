Результаты нового исследования демонстрируют, что схема иммунизации двумя дозами мРНК вакцины против COVID-19 в конечном итоге стимулирует сравнимые ответы антител у беременных, кормящих грудью и небеременных женщин репродуктивного возраста, но после введения первой дозы вакцины у беременных и кормящих грудью ключевые функции антител проявляются медленнее.

Результаты исследования, проведенного под руководством исследователей Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital — MGH), которые были опубликованы в журнале «Science Translational Medicine», акцентируют внимание на важности соблюдения рекомендуемых сроков введения первой и второй доз вакцины мРНК против COVID-19 беременным и кормящим грудью женщинам для формирования полного иммунитета.

Соавтор исследования Андреа Эдлоу, доктор медицины, магистр наук, специалист по патологии плода в MGH и доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной биологии в Гарвардской медицинской школе (Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology at Harvard Medical School), отмечает, что решение провести данное исследование возникло, поскольку существует необходимость в получении реальных данных о том, как беременные и кормящие грудью женщины реагируют на вакцины против COVID-19, поскольку они не участвовали в первоначальных исследованиях вакцин и относятся к группе риска.

А. Эдлоу подчеркивает, что включение беременных в исследования имеет решающее значение, потому как эта группа населения продолжает сомневаться в проведении вакцинации, хотя и относится к группе риска и ее представители чаще болеют тяжелой формой COVID-19. Команда исследовала иммунный ответ после вакцинации у более чем 100 женщин, включая беременных, кормящих грудью и небеременных.

В исследовании конкретно рассматривались титры, способность связывания Fc-рецептора и функциональность индивидуальных антител после вакцинации против COVID-19. Связывающая способность Fc-рецептора (белка) — это способность антител связываться с Fc-рецепторами, находящимися на иммунных клетках и тканях. Связывание Fc-рецептора имеет решающее значение для активации клеток в борьбе с вирусом, вызывающим заболевание COVID-19, и на уровне плацентарной ткани связывание Fc-рецептора играет ключевую роль в передаче материнских антител плоду. Ученые установили, что способность связывания Fc-рецептора и другие ключевые функции антител развиваются медленнее у беременных и кормящих грудью, чем у небеременных женщин, и вторая доза вакцины является ключевой для достижения полного связывания и функциональности антител.

В результате исследования также выявлены ключевые различия между ответами на введенные вакцины у беременных и кормящих грудью, что подчеркивает важность включения в данное исследование не только беременных, но и кормящих грудью. В частности, у кормящих грудью женщин после вакцинации активность естественных киллерных клеток была выше, чем у беременных.

Эти клетки играют ключевую роль во врожденном иммунном ответе, уничтожая инфицированные вирусом клетки. А. Эдлоу подчеркивает, что в результате исследования удалось выявить, что вторая вакцина или бустерная доза имеют решающее значение для наличия высокофункциональных антител в крови и грудном молоке кормящих грудью женщин. Исследователи также подтвердили результаты своих предыдущих исследований, согласно которым высокофункциональные материнские антитела проходят через пуповину, обеспечивая иммунную защиту новорожденному.

Это последнее исследование также показало, что ответы антител, индуцированные вакцинами мРНК-1273 (Moderna) и BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), были разными, причем ответ антител, индуцированный Moderna, был более сфокусированным и скоординированным у участников исследования. Однако обе вакцины вызвали высокоэффективные ответы антител.

По материалам www.news-medical.net