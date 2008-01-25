Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБеременным и кормящим грудью женщинам необходимо придерживаться рекомендованных сроков вакцинации против COVID-19

Беременным и кормящим грудью женщинам необходимо придерживаться рекомендованных сроков вакцинации против COVID-19

Опубликовано  21.10.2021

Результаты нового исследования демонстрируют, что схема иммунизации двумя дозами мРНК вакцины против COVID-19 в конечном итоге стимулирует сравнимые ответы антител у беременных, кормящих грудью и небеременных женщин репродуктивного возраста, но после введения первой дозы вакцины у беременных и кормящих грудью ключевые функции антител проявляются медленнее.

Результаты исследования, проведенного под руководством исследователей Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital — MGH), которые были опубликованы в журнале «Science Translational Medicine», акцентируют внимание на важности соблюдения рекомендуемых сроков введения первой и второй доз вакцины мРНК против COVID-19 беременным и кормящим грудью женщинам для формирования полного иммунитета.

Соавтор исследования Андреа Эдлоу, доктор медицины, магистр наук, специалист по патологии плода в MGH и доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной биологии в Гарвардской медицинской школе (Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology at Harvard Medical School), отмечает, что решение провести данное исследование возникло, поскольку существует необходимость в получении реальных данных о том, как беременные и кормящие грудью женщины реагируют на вакцины против COVID-19, поскольку они не участвовали в первоначальных исследованиях вакцин и относятся к группе риска.

А. Эдлоу подчеркивает, что включение беременных в исследования имеет решающее значение, потому как эта группа населения продолжает сомневаться в проведении вакцинации, хотя и относится к группе риска и ее представители чаще болеют тяжелой формой COVID-19. Команда исследовала иммунный ответ после вакцинации у более чем 100 женщин, включая беременных, кормящих грудью и небеременных.

В исследовании конкретно рассматривались титры, способность связывания Fc-рецептора и функциональность индивидуальных антител после вакцинации против COVID-19. Связывающая способность Fc-рецептора (белка) — это способность антител связываться с Fc-рецепторами, находящимися на иммунных клетках и тканях. Связывание Fc-рецептора имеет решающее значение для активации клеток в борьбе с вирусом, вызывающим заболевание COVID-19, и на уровне плацентарной ткани связывание Fc-рецептора играет ключевую роль в передаче материнских антител плоду. Ученые установили, что способность связывания Fc-рецептора и другие ключевые функции антител развиваются медленнее у беременных и кормящих грудью, чем у небеременных женщин, и вторая доза вакцины является ключевой для достижения полного связывания и функциональности антител.

В результате исследования также выявлены ключевые различия между ответами на введенные вакцины у беременных и кормящих грудью, что подчеркивает важность включения в данное исследование не только беременных, но и кормящих грудью. В частности, у кормящих грудью женщин после вакцинации активность естественных киллерных клеток была выше, чем у беременных.

Эти клетки играют ключевую роль во врожденном иммунном ответе, уничтожая инфицированные вирусом клетки. А. Эдлоу подчеркивает, что в результате исследования удалось выявить, что вторая вакцина или бустерная доза имеют решающее значение для наличия высокофункциональных антител в крови и грудном молоке кормящих грудью женщин. Исследователи также подтвердили результаты своих предыдущих исследований, согласно которым высокофункциональные материнские антитела проходят через пуповину, обеспечивая иммунную защиту новорожденному.

Это последнее исследование также показало, что ответы антител, индуцированные вакцинами мРНК-1273 (Moderna) и BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), были разными, причем ответ антител, индуцированный Moderna, был более сфокусированным и скоординированным у участников исследования. Однако обе вакцины вызвали высокоэффективные ответы антител.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  21.10.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости