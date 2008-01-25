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Новости медицины и фармацииБариатрическая хирургия: место в терапии сахарного диабета

Бариатрическая хирургия: место в терапии сахарного диабета

Опубликовано  30.06.2023

В недавнем исследовании показана высокая эффективность бариатрической (метаболической) хирургии в терапии сахарного диабета. Бариатрическая хирургия направлена на уменьшение объема потребляемой пиши, при этом удаляется/изолируется часть желудка/кишечника.

Период исследования составил 12 лет. В исследовании приняли участие 262 человека, которых рандомизировали в 2 группы: проведения бариатрической хирургии или медикаментозной терапии/модификации образа жизни.

Исследование проведено учеными из Университета штата Луизиана (Louisiana State University), США, в партнерстве с Центром биомедицинских исследований Пеннингтона (Pennington Biomedical Research Center).

В исследовании показано, что бариатрическая хирургия приводит к лучшему гликемическому контролю, снижению потребности в применении противодиабетических лекарственных средств и более высоким показателям ремиссии сахарного диабета II типа, чем медикаментозное вмешательство или изменение образа жизни у пациентов с ожирением 1-й степени.

Результаты исследования были представлены на 83-й Научной конференции Американской диабетической ассоциации в Сан-Диего (83rd Scientific Sessions Conference by the American Diabetes Association in San Diego).

Джон Кирван (John Kirwan), магистр наук, доктор философии, исполнительный директор благотворительного фонда Джорджа А. Брея-младшего, заведующий кафедрой питания Пеннингтонского центра биомедицинских исследований и ведущий исследователь, объяснил, что демонстрируемая эффективность бариатрической хирургии тем выше, чем более длительный период исследования.

Показано, что у участников группы метаболической хирургии выявлены более выраженное снижение уровня глюкозы в крови, высокие показатели ремиссии сахарного диабета II типа и значительно большее снижение массы тела, чем у участников группы медикаментозного вмешательства/модификации образа жизни.

Доктор Филип Шауэр (Philip Schauer), директор метаболического института Метамор (Metamor Metabolic Institute) в Pennington Biomedical, подчеркнул, что полученные в исследовании результаты подтверждают эффективность бариатрической хирургии. Она может быть рекомендована пациентам, которым необходимо значительно уменьшить массу тела, а также тем, у кого медикаментозная терапия/модификация образа жизни оказалась недостаточно эффективной. При этом Ф. Шауэр подчеркнул высокую безопасность бариатрической хирургии.

На конференции Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association) заместитель начальника отдела по клиническим вопросам отделения эндокринологии, сахарного диабета и обмена веществ в больнице Weill Cornell Medicine New York доктор Сангита Кашьяп (Sangeeta Kashyap) представила данные рандомизированного клинического исследования эффективности метаболической хирургии при сахарном диабете II типа. Доктор Мэри-Элизабет Патти (Mary-Elizabeth Patti), адъюнкт-профессор медицины Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), озвучила план исследования. Доктор Анита Куркулас (Anita Courcoulas), магистр здравоохранения, заведующая отделением минимально инвазивной бариатрической и общей хирургии Питтсбургского университета (University of Pittsburgh), представила долгосрочные результаты в отношении ремиссии сахарного диабета, достигнутые в исследовании.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  30.06.2023

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