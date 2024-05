Бактериальный вагиноз: кто виноват и что делать?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), бактериальный вагиноз является наиболее распространенным гинекологическим заболеванием. Его диагностируют у около 30% женщин в возрасте 15–44 лет. Кроме того, он часто характеризуется рецидивирующим течением. В результате исследования, проведенного под руководством сотрудников Университета медицинских наук Аризоны (University of Arizona Health Sciences), было выявлено семейство бактерий, способствующих развитию бактериального вагиноза. Таким образом, открываются новые перспективы профилактики и лечения данного заболевания.

Под руководством Мелиссы Хербст-Краловец, доктора философии (Melissa Herbst-Kralovetz, Ph.D.), члена Института BIO5 (BIO5 Institute) и доцента фундаментальных медицинских дисциплин Медицинского колледжа Феникса (College of Medicine — Phoenix), ученые установили, что представители семейства бактерий Veillonellaceae обусловливают развитие и прогрессирование воспаления и повреждения слизистой оболочки половых путей. При этом они нарушают кислотность микросреды шейки матки. Эти изменения создают условия для дальнейшего развития осложнений, развития заболеваний, передающихся половым путем и даже онкопатологии половых органов.

«Бактериальный вагиноз — это загадка, — отметила доктор М. Хербст-Краловец, которая также является директором Программы исследований женского здоровья (Women’s Health Research Program). — Мы знаем, что развитие этого заболевания обусловливают многие факторы. Однако необходимо определить патогенный микроорганизм и то, какие изменения он вызывает».

В статье «Бактерии семейства Veillonellaceae уникальным образом изменяют метаболическую микросреду шейки матки в трехмерной модели эпителия человека», опубликованной 6 июля в журнале «npj Biofilms and Microbiomes», сделаны выводы, что бактерии семейства Veillonellaceae являются причиной развития заболевания. Именно они вызывают воспалительный процесс и повреждают эпителий влагалища и шейки матки.

В женских половых путях находятся непатогенные лактобактерии (Lactobacillus), представители нормальной микрофлоры. В то же время при дисбиозе может происходить образование биопленок — консорциума из множества различных патологических микроорганизмов — что обусловливает развитие инфекционного процесса.

В прошлом году доктор М. Хербст-Краловец и ее коллеги описали гипотетическую модель, в которой взаимодействия между бактериями и клетками человека изменяют микросреду влагалища и в конечном итоге приводят к развитию болезни. Это исследование является первым, в котором выявлена решающая роль семейства Veillonellaceae в развитии бактериального вагиноза.

Используя трехмерную модель эпителия человека, группа доктора М. Хербст-Краловец оценила влияние трех видов бактерий — Veillonella atypica, Veillonella montpellierensis и Megasphaera micronuciformis — на микросреду шейки матки.

Исследователи установили, что два вида бактерий — V. atypica и V. montpellierensis — обусловливают снижение уровня молочной кислоты, вырабатываемой полезными лактобактериями. Молочная кислота необходима для поддержания физиологичного уровня рН влагалища, что обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов. V. atypica и V. Montpellierensis также вырабатывали определенные ароматические вещества, которые придают специфический запах вагинальному секрету (неприятный запах влагалищных выделений — один из основных симптомов бактериального вагиноза). Было также установлено, что M. micronuciformis обусловливают дальнейшее прогрессирование заболевания, вырабатывая специфические вещества, повреждающие эпителиальные клетки.

В будущем необходимо продолжить исследование микробных взаимодействий и их влияния на репродуктивное здоровье женщин.

«На основе уже полученных данных мы надеемся определить роль других бактерий в развитии и прогрессировании бактериального вагиноза, — отметила доктор М. Хербст-Краловец. — Мы выявили, что разные представители микрофлоры играют свою роль в развитии патологического процесса. В дальнейшем мы планируем классифицировать их и определить влияние этих бактерий на репродуктивное здоровье женщин». Впоследствии это поможет в разработке эффективных методов лечения.

«Важно не только определить ключевые бактерии, но и механизмы их воздействия на физиологические процессы, ведущие к развитию бактериального вагиноза. Это позволит не только найти новые подходы к лечению бактериального вагиноза, но и предупредить развитие его осложнений и рака» — подчеркнула доктор М. Хербст-Краловец.

По материалам www.medicalxpress.com