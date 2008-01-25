Аутизм и его диагностика: фокус на мониторинг развития ребенка?

По данным правозащитной группы Autism Speaks, расстройство аутистического спектра (РАС) выявляют у каждого 36-го ребенка в США.

Ранняя диагностика имеет решающее значение для лечения этого заболевания, но как же диагностировать аутизм?

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — СDC) подготовили обновленный обзор по диагностике аутизма у детей.

По данным экспертов CDC, диагностика РАС может быть затруднена, поскольку не существует медицинского теста, такого как анализ крови, для выявления этого расстройства. Для установления диагноза аутизма врачи анализируют историю развития и поведение ребенка.

В каком возрасте можно установить диагноз?

По данным CDC, время установления диагноза ребенку варьирует. Иногда РАС можно выявить уже в 18 мес или даже раньше, но только к 2 годам диагноз, установленный квалифицированным специалистом, может считаться достоверным.

К сожалению, во многих случаях диагноз аутизма может быть установлен лишь у детей в более позднем возрасте. Некоторые лица не подозревают, что у них РАС, пока им не установят диагноз во взрослом возрасте.

В идеале аутизм должен быть выявлен в детстве, когда лечение наиболее эффективно.

Мониторинг развития

По данным CDC, по мере роста ребенка родителям следует обсуждать с медицинскими работниками его навыки и способности.

Отслеживание развития ребенка — например, как скоро он достигает типичных этапов развития — имеет ключевое значение. Эти возрастные вехи включают навыки, наблюдаемые в игре, обучении, речи, поведении и движении.

Каждый может принять участие в процессе «мониторинга развития» — родители, бабушки и дедушки, работники детских садов и учителя — все могут оставить отзыв о прогрессе ребенка.

Эксперты CDC рекомендуют обратиться к врачу, если вы заметили, что ваш ребенок не достигает намеченных показателей развития.

Визиты к педиатрам, семейным врачам и медсестрам могут также включать регулярные наблюдения за развитием ребенка, включая вопросы о том, достигает ли ваш ребенок основных этапов развития.

Обязательно сообщите медицинским работникам о наличии в семейном анамнезе аутизма, нарушений обучаемости, умственной отсталости или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Скрининг нарушений развития и аутизма

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP) рекомендует проводить оценку развития и поведения всех детей во время регулярных осмотров детей в возрасте:

9 мес;

18 мес;

30 мес.

Скрининг РАС, согласно рекомендациям AAP, должен проводиться в возрасте 18 мес и 2 лет.

Его также можно осуществить в другое время, если опекун или врач обеспокоены тем, что у ребенка может быть аутизм, или если у него повышенный риск развития РАС (например у ребенка есть брат, сестра или другой член семьи с РАС).

В ходе типичного скрининга РАС родителям будут задавать вопросы о языковых, двигательных и мыслительных навыках, а также о поведении и эмоциях.

Краткие обследования развития не позволяют поставить диагноз РАС, но могут указать на необходимость надлежащего обследования на аутизм.

Скрининг представляет собой более углубленный анализ развития ребенка и обычно проводится обученным специалистом, таким как педиатр по развитию, детский психолог, логопед, эрготерапевт или другой специалист.

На этом этапе специалист может провести ребенку структурированный тест и задать дополнительные вопросы родителям и опекунам.

В CDC объяснили, что диагноз РАС включает в себя несколько состояний, которые ранее диагностировались отдельно: аутистическое расстройство, общее расстройство развития, не уточненное иначе, и синдром Аспергера.

При диагностировании у ребенка РАС лечащий врач может порекомендовать раннее терапевтическое вмешательство. Кроме того, специалист может предложить вашему ребенку пройти генетическое консультирование и тестирование.

По материалам www.medicalxpress.com