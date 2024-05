У квітневому випуску журналу «Anesthesia & Analgesia» опубліковано результати дослідження*, про яке вже повідомляли раніше. Дослідники дійшли наступного висновку: використання ацетилсаліцилової кислоти може бути пов’язане з поліпшенням результатів у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. За даними авторів, ні в жодному іншому дослідженні не оцінювалося, чи пов’язано використання даного препарату зі зниженням ризику необхідності в штучній вентиляції легень, надходження до відділення інтенсивної терапії і внутрішньолікарняної смертності.

У дослідження були включені 412 пацієнтів. 314 з них (76,3%) не отримували ацетилсаліцилову кислоту, а 98 (23,7%) — отримували протягом 24 год після або за 7 днів до госпіталізації (81 г протягом 3–12 днів). Застосування ацетилсаліцилової кислоти пов’язане з меншою частотою штучної вентиляції легень (35,7% ацетилсаліцилової кислоти проти 48,4% без неї, p = 0,03) і госпіталізацією у відділення інтенсивної терапії (38,8% проти 51,0%, p = 0,04), але не виявлено зв’язку з внутрішньолікарняною летальністю (26,5% на тлі ацетилсаліцилової кислоти і 23,2% без неї, p = 0,51). Після корекції результатів на 8 змінних застосування ацетилсаліцилової кислоти виявилося незалежно пов’язано зі зниженням ризику штучної вентиляції легенів (скориговане відношення ризиків (hazard ratio — HR) 0,56; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,37–0,85, p = 0,007), госпіталізації у відділення інтенсивної терапії (скориговане HR 0,57; 95% ДІ 0,38–0,85, p = 0,005) і внутрішньолікарняної смертності (скориговане HR 0,53; 95% ДІ 0,31–0,90, p = 0,02). Не виявлено відмінностей щодо масштабних кровотеч (p = 0,69) або клінічно значущого тромбозу (p = 0,82) у тих, хто приймав і не приймав ацетилсаліцилову кислоту.

Проведені раніше великі дослідження свідчать, що застосування ацетилсаліцилової кислоти зменшує частоту серцево-судинних подій **, хоча недавнє рандомізоване контрольне дослідження і метааналіз показали, що воно також підвищує ризик виникнення великої кровотечі ***. При гострому респіраторному дистрес-синдромі препарат продемонстрував неоднозначні результати: одні дослідження продемонстрували користь, а інші — ні.

Автори прийшли до висновку, що застосування ацетилсаліцилової кислоти може бути пов’язане з поліпшенням результатів у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Проте для оцінки причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням ацетилсаліцилової кислоти і зменшенням вираженості пошкодження легенів і смертності у пацієнтів з COVID-19 необхідно провести досить велике рандомізоване контрольоване дослідження.

