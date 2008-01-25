Артериальная гипертензия (АГ) диагностируется у около 50% взрослого населения США. При этом, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), только 1 из 4 пациентов с АГ достигает целевых уровней артериального давления (АД) с помощью применения антигипертензивных препаратов. У пациентов с АГ отмечают повышенный риск таких острых сердечно-сосудистых событий, как инсульт и инфаркт миокарда. Именно они являются основными причинами летальных исходов в США.

АГ — мультифактериальное заболевание. Риск развития повышения АД обусловлен как генетическими факторами, так и образом жизни пациента — переедание, гиподинамия и другие модифицируемые факторы (то есть такие, на которые человек может повлиять). Кроме того, применение некоторых лекарственных средств приводит к повышению АД.

Исследователи из медицинского центра «Beth Israel Deaconess» в Бостоне (Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston), учебной больницы при Гарвардском университете (Harvard-affiliated teaching hospital), изучали частоту применения повышающих АД препаратов у пациентов с АГ. Результаты были опубликованы в журнале «JAMA Internal Medicine».

Соавтор исследования Тимоти Андерсон (Timothy Anderson) объяснил, что иногда нет альтернативного лечения и приходится назначать препараты, потенциально повышающие АД пациентам с АГ. Однако во многих случаях могут быть назначены лекарственные средства, не влияющие на уровень АД. Он считает, что риск повышения АД зачастую просто игнорируется при выборе препаратов для лечения пациентов с сопутствующей АГ.

Ученые проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey), собранные в период 2009–2018 гг. Они включали информацию о пациентах в возрасте старше 18 лет (за исключением беременных). Всего в исследование вошли 27 599 взрослых, из которых 11,3% были представителями негроидной расы, 14,8% — испаноязычными и 65,3% — неиспаноязычными лицами европеоидной расы, проживающими в США. Исследуемые данные были получены путем интервью участников. Ученые собрали информацию о рецептурных лекарственных средствах, применяемых участниками, включая антигипертензивные препараты и лекарства, потенциально повышающие АД.

АГ диагностировали при повышении АД выше 130/80 мм рт. ст. АГ была выявлена у 49,2% участников, при этом у 35,4% наблюдалась неконтролируемая АГ.

Было отмечено, что 15% всех участников исследования принимали препараты, повышающие АД.

Доктор Т. Андерсон рассказал, что исследователи не ожидали, что такое большое количество пациентов принимает лекарства, повышающие АД. Более того, исследование не учитывало безрецептурные лекарственные средства, обусловливающие повышение АД, например некоторые противовоспалительные и противоотечные препараты.

Кроме того, у пациентов с АГ, принимавших препараты, повышающие АД, фиксировался повышенный риск развития неконтролируемой АГ и им требовалось применение комбинации из нескольких лекарственных средств/более высокие дозы антигипертензивных препаратов для достижения целевых уровней АД.

Среди наиболее часто назначаемых лекарственных средств, повышающих АД, — антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды и лекарства, содержащие эстрогены.

Доктор Дэйв Диксон (Dave Dixon), доцент фармацевтического факультета Университета Содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University School of Pharmacy), не принимал участия в исследовании. Он объяснил, что очень важно сократить применение лекарственных средств, которые потенциально повышают уровень АД. Например, не все антидепрессанты влияют на АД одинаково, поэтому фармацевты могут помочь врачу в выборе альтернативных препаратов, которые практически не влияют на АД. Кроме того, Д. Диксон подчеркнул важность ежедневного домашнего мониторинга АД пациентом с последующим информированием лечащего врача об изменениях его уровня.

По материалам www.medicalnewstoday.com