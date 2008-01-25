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Новости медицины и фармацииAnvisa: диагностические тесты нельзя использовать для оценки защищенности от инфекции

Anvisa: диагностические тесты нельзя использовать для оценки защищенности от инфекции

Опубликовано  15.06.2021

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выступило с предупреждением, что тесты на антитела, в том числе, нейтрализующие, не следует использовать для  определения уровня защиты от SARS-CoV-2 после вакцинации. Данному вопросу посвящено Техническое заключение ANVISA № 33/2021, опубликованное на сайте агентства.

Не существует никаких научных доказательств относительно корреляции уровня антител к SARS-CoV-2 в организме и защиты от повторного заражения. Следовательно, ни один результат теста на антитела (нейтрализующие, IgM, IgG) не должен интерпретироваться как подтверждение иммунитета и даже как указание на какой-либо уровень защиты от нового коронавируса.

Наличие вируса в организме может вызывать многофакторную реакцию иммунной защиты, то есть состоящую из комбинации нескольких факторов. Этот ответ может зависеть от участия различных антител и других защитных механизмов, которые будут действовать вместе для борьбы с вирусной инфекцией.

Необходимы результаты научных исследований, которые могли бы свидетельствовать о минимальном количестве антител, достаточном для определенного ответа на инфекцию. Если результат теста на антитела неправильно истолкован, существует потенциальный риск отказа от мер противоинфекционной защиты с повышением распространения вируса. Следовательно, использование доступных продуктов с целью оценки действия вакцины может привести к неправильной интерпретации результатов и рискованному поведению из-за ложного чувства защищенности. Таким образом, важно, чтобы продукты для диагностики использовали только в рамках утвержденных показаний.

По материалам www.gov.br

Опубликовано  15.06.2021

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