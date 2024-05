Антитела против SARS-CoV-2: новое исследование и новые вопросы

Приобретенный пассивный иммунитет, достигаемый введением антител, — важное направление исследований при COVID-19. Практическое значение соответствующих препаратов продолжают активно изучать. Так, в «NEJM» 22 декабря опубликованы результаты исследования* нейтрализующего моноклонального антитела LY-CoV555 (бамланивимаб), разрабатываемого «Eli Lilly and Company». Проведено оно на базе учрежденной Национальными институтами здоровья (National Institutes of Health — NIH) платформы под названием Лекарства для госпитализированных с COVID-19 (Therapeutics for Inpatients with COVID-19). Согласно его результатам, у госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, получивших 1-ократную инфузию (в дозе 7000 мг), не отмечали лучших клинических результатов на 5-й день по сравнению с получавшими плацебо, и включение в исследование было остановлено. Большинство пациентов (95%) также получали ремдесивир. Результаты по сроку наступления устойчивого выздоровления в группе LY-CoV555 были также не лучше, чем в группе плацебо. Такие наблюдения указывают на низкую вероятность того, что LY-CoV555 улучшает исходы среди госпитализированных пациентов с COVID-19.

Размер выборки более 300 участников для ранней оценки бесполезности обеспечил достаточную статистическую значимость для выяснения, следует ли продолжать набор для полной выборки в 1000 пациентов. Пациенты подвергались рандомизации на этапе течения заболевания до развития органной недостаточности. Включение таких больных до ранней оценки бесполезности было запланировано, исходя из предположения, что наибольший эффект противовирусного средства будет наблюдаться у пациентов с менее тяжелым заболеванием. Причины отсутствия пользы от LY-CoV555 в этом исследовании неизвестны и могут включать медленное или неэффективное проникновение антитела в инфицированную ткань, минимальную внутреннюю активность, быстрый отбор мутантов, которые больше не нейтрализуются агентом, и побочные эффекты антитела. Была выдвинута гипотеза, что последние (описанные как «антитело-зависимое усиление») теоретически могут быть связаны с повышенной репликацией вируса или усиленным воспалением.

На основании этих предварительных результатов со средним сроком наблюдения всего 31 день безопасность LY-CoV555 по сравнению с плацебо остается неопределенной. Ни одно из различий между группами, которые наблюдались в заранее определенных исходах безопасности, не соответствовало критериям статистической значимости. Полученные результаты, отмечено в статье, следует интерпретировать в контексте предварительного исследования по оценке 3 доз LY-CoV555 (700, 2800 и 7000 мг) у амбулаторных пациентов с COVID-19. Эффекта «доза-ответ» у получавших LY-CoV555 отмечено не было. Зато выявлен немного повышенный клиренс вируса из носоглотки и, возможно, более низкий риск госпитализации. Напротив, в настоящем исследовании участвовали пациенты стационара с гипоксемией, эффект LY-CoV555 проверяли на фоне применения ремдесивира и глюкокортикоидов. Так, исходя из предыдущего опыта с нейтрализующими моноклональными антителами при острых инфекциях (например при болезни, вызванной вирусом Эбола), различные антитела резко различались по эффективности, а некоторые были эффективны даже при запущенном заболевании. Быстрая и тщательная оценка потенциальных противовирусных методов лечения COVID-19, включая использование дополнительных моноклональных антител, остается приоритетной задачей.

Платформа TICO продолжит оценку дополнительных методов лечения COVID-19, включая использование новых нейтрализующих моноклональных антител. Клиническая польза от других средств на основе антител, применяемых в качестве индивидуальной или комбинированной терапии, может отличаться от таковой LY-CoV555 из-за различий в эпитопе-мишени, специфичности сайта связывания, аффинности, тканевых уровнях, эффекторных функциях и фармакокинетическом профиле, заключили авторы.

По материалам nejm.org

*ACTIV-3/TICO LY-CoV555 Study Group. A Neutralizing Monoclonal Antibody for Hospitalized Patients with Covid-19. December 22, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2033130.