Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) по лекарствам для человека (human medicines committee — CHMP) 1 февраля начал «циклический обзор» (rolling review) комбинации антител REGN-COV2 (казиривимаб/имдевимаб или REGN10933 и REGN10987), разрабатываемой совместно «Regeneron Pharmaceuticals, Inc.» и «F. Hoffman-La. Roche, Ltd.» для лечения и профилактики COVID-19.

Решение CHMP о начале непрерывного обзора основано на предварительных результатах исследования, которые указывают на положительный эффект этого лекарства в уменьшении количества вируса на слизистой оболочке носа и глотки у негоспитализированных пациентов с COVID-19. CHMP оценит все данные об этом препарате, в том числе данные исследования госпитализированных пациентов с COVID-19 и других клинических исследований по мере их появления. Обзор будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно доказательств для поддержки заявки на получение разрешения на маркетинг.

Ранее сообщали, что федеральное правительство Германии уже закупило 200 тыс. упаковок препарата за 400 млн евро для применения в университетских клиниках. В то же время общий объем закупок согласно соглашениям, заключенным США, превысит 1,5 млн доз. В ноябре 2020 г. комбинация антител казиривимаб и имдевимаб (также известных как REGN10933 и REGN10987 соответственно) получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Authorizations — EUA) от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых, а также детей в возрасте не менее 12 лет и массой тела не менее 40 кг с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 и находящихся в группе высокого риска развития тяжелой формы COVID-19 и/или госпитализации.

27 января компания сообщила, что препарат успешно нейтрализует новые циркулирующие варианты SARS-CoV-2, впервые идентифицированные в Великобритании (B.1.1.7 или UKΔ8) и Южной Африке (В.1.351 или SAΔ9). Выводы исследователей Колумбийского университета были включены в статью*, опубликованную пока в виде препринта на bioRxiv. Исследователи сообщили, что британский вариант (B.1.1.7) невосприимчив к нейтрализации большинством моноклональных антител (mAb) к N-концевому домену (NTD) спайка и относительно устойчив к ряду mAb к рецепторсвязывающему домену (receptor-binding domain —RBD).

Результаты по южно-африканскому варианту (B.1.351) вызывают большее беспокойство, поскольку этот вариант не только невосприимчив к нейтрализации большинством mAb NTD, но также множественными индивидуальными mAb к рецепторсвязывающему домену RBD, в основном из-за мутации E484K, хотя некоторые комбинации mAb сохраняют активность. Так, южно-африканский вариант устойчив к мощным антителам, нацеленным на RBD, включая два разрешенных FDA для экстренного использования: LY-CoV555 и REGN10933, в то время как комбинация последнего с REGN10987 остается эффективной. Исследуемый препарат LY-CoV555 (бамланивимаб) от компании «Eli Lilly and Company» получил в ноябре 2020 г. разрешение на экстренное использование (emergency use authorization — EUA) для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей. Препарат моноклональных антител разрешен для пациентов с положительными результатами непосредственного тестирования на вирус SARS-CoV-2 в возрасте 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг, которые имеют высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 и/или госпитализации. К ним относятся лица в возрасте 65 лет и старше или с определенными хроническими заболеваниями.

B.1.1.7 немного более устойчив к плазме выздоравливающих (~3 раза) и сыворотке крови получивших двукратную вакцинацию продуктами Moderna или Pfizer (~2 раза). В то же время B.1.351 существенно более устойчив к нейтрализации плазмой выздоравливающих (~11–33 раза) и сывороткой вакцинированных против SARS-Co-2 (~6,5–8,6 раза). Ранее сообщали, что гипериммунная плазма не приносит пользы пациентам в тяжелом и критическом состоянии, поэтому набор таких пациентов в крупное международное исследование недавно прекращен.

* Wang P., Liu L., Luo Y. et al. (2021) Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7 to Antibody Neutralization; bioRxiv 2021.01.25.428137; doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.25.428137

