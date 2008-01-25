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Новости медицины и фармацииАнтитела к SARS-CoV-2 в крови — около 6 мес

Антитела к SARS-CoV-2 в крови — около 6 мес

Опубликовано  12.01.2021

Согласно исследованию*, проведенному группой ученых из США, заболевшие COVID-19 получают защиту от повторного заражения в течение минимум 8 мес. Это важная и обнадеживающая информация, подтверждающая, что COVID-19 вызывает относительно предсказуемый иммунный ответ.

Американские ученые изучили различные механизмы иммунной защиты около 200 пациентов с COVID-19 в анамнезе (преимущественно средней тяжести, без госпитализации), в том числе 43 — заболевших более 6 мес тому назад. Компоненты иммунитета против SARS-CoV-2 продемонстрировали различную динамику. При этом, как отметил руководивший работой Шейн Кротти (Shane Crotty), у 95% участников по крайней мере три компонента иммунной памяти были задействованы спустя 5–8 мес после появления симптомов. Так, длительнее всего сохранялись CD8+ T-клетки памяти. Их период полураспада составил в среднем 125, а в ограниченной группе из 29 пар образцов — даже 190 дней.

Так, IgG к спайковому (S-) белку был относительно стабильным в течение 6+ мес. Спайкспецифические В-клетки памяти были более многочисленными через 6 мес, чем через 1 мес после появления симптомов. Концентрация SARS-CoV-2-специфических CD4+ Т-клеток и CD8+ Т-клеток снизилась с периодом полураспада 3–5 мес. Изучая антитела, B-клетки памяти, CD4+ T-клетки и CD8+ Т-клетки памяти на SARS-CoV-2, авторы заключили, что почти все участники исследования спустя 5–8 мес имели в циркулирующей крови IgG к S- и RBD-антигенам SARS-CoV-2. Размах колебаний уровней данных антител охватывал примерно 200-кратный диапазон. Данная неоднородность означает, что потребуются долгосрочные продольные исследования для точного определения кинетики антител к SARS-CoV-2, заключили авторы. В исследовании не уточняется, какая именно напряженность иммунитета является защитной по отношению к развитию инфекции или хотя бы ее тяжелых форм.

По материалам science.sciencemag.org

*Dan J.M., Mateus J. et al. (2021) Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 06 Jan: eabf4063

Опубликовано  12.01.2021

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