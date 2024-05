Гормональні препарати, що знижують рівень андрогенів, можуть допомогти знешкодити спайковий білок коронавірусу SARS-CoV-2, який використовується для зараження клітин, та зупинити прогресування тяжкої форми COVID-19 — такими є результати нового доклінічного дослідження, проведеного вченими з Онкологічного центру Абрамсона при Університеті Пенсильванії (Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania ), США, опубліковані у виданні «iScience».

У ході лабораторних досліджень учені продемонстрували, як 2 рецептори, відомі як ACE2 і TMPRSS2, регулюються андрогенними гормонами, а також використовуються SARS-CoV-2 для проникнення в клітину-хазяїна. Було встановлено, що блокування цих рецепторів за допомогою інгібітора camostat та інших препаратів антиандрогенної терапії може запобігти проникненню та реплікації вірусу.

Отримані результати дають більш повне уявлення про молекулярні механізми впливу вірусу SARS-CoV-2, а також підтримують думку щодо доцільності використання антиандрогенної терапії, яка наразі вивчається у ході клінічних досліджень і демонструє багатообіцяючі результати. Вони також підтверджують дані щодо підвищеного рівня смертності та тяжкості захворювання серед чоловіків у порівнянні з жінками, у яких рівень андрогенів є набагато нижчим.

«Ми представляємо перший доказ того, що не тільки TMPRSS2, який, як відомо, регулюється андрогенами, але і ACE2 також може безпосередньо регулюватися цими гормонами. Ми також показуємо, що шип SARS-CoV-2 покладається на ці 2 рецептори, щоб проникнути в клітини, і що вони можуть бути заблоковані лікарськими засобами. Це важливо, тому що, зупинивши проникнення вірусу, можна зменшити вірусне навантаження і прогресування хвороби», — підкреслив старший автор дослідження Ірфан А. Асангані (Irfan A. Asangani), доцент кафедри біології раку в Медичній школі Перельмана Пенсильванського університету (Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania), США.

За матеріалами worldpharmanews.com,

ілюстрація phys.org