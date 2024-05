Антибиотикорезистентность: 1,27 млн летальных исходов за год?

Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой серьезную проблему для здравоохранения во всем мире.

Это связано с тем, что развитие устойчивости патогенных бактерий к противомикробным препаратам затрудняет лечение многих пациентов с инфекционными заболеваниями, а также проведение антибиотикопрофилактики после оперативных вмешательств и при проведении химиотерапии.

По прогнозам экспертов, потенциально, к 2050 г. антибиотикорезистентность может стать причиной 10 млн летальных исходов в год.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «The Lancet», показано, что антибиотикорезистентность стала причиной 1,27 млн летальных исходов в 2019 г. Такие выводы исследователи сделали, основываясь на данных, полученных из 204 стран.

Кристофер Мюррей (Christopher Murray), соавтор исследования и директор Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета в Сиэтле (Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington in Seattle), объяснил, что полученные результаты являются предупреждающим сигналом о том, насколько серьезной проблемой является растущая устойчивость микроорганизмов к противомикробным средствам. Антибиотикорезистентность является причиной большего количества летальных исходов, чем ВИЧ/СПИД и малярия ежегодно. Он считает, что необходимы государственные программы контроля применения антибиотиков, финансирования разработки новых антибактериальных препаратов и вакцин для предупреждения инфекционных заболеваний.

Предыдущие исследования, в которых оценивали последствия антибиотикорезистентности, были ограничены по своему масштабу. Упомянутое исследование включило данные 204 стран с учетом широкого спектра видов бактерий и комбинаций противомикробных препаратов. Были проанализированы данные клинических исследований, а также систем фармнадзора больниц и отчеты лабораторий. Полученная информация была использована для разработки математической модели оценки влияния устойчивости 23 видов бактерий и 88 комбинаций противомикробных препаратов на риск летального исхода вследствие вызванных антибиотикорезистентными штаммами заболеваний.

Исследование было проведено в рамках Глобального проекта по исследованию устойчивости к противомикробным препаратам (Global Research on AntiMicrobial resistance Project — GRAM), который представляет собой многонациональное сотрудничество исследователей в области антибиотикорезистентности во всем мире.

Исследователи отмечают, что данные из стран с низким уровнем экономического развития были ограниченными. Кроме того, во многих случаях национальная статистика не учитывает антибиотикорезистентность как причину летальных исходов, и в качестве причины смерти указываются хронические неинфекционные заболевания, например сахарный диабет.

Распространенность антибиотикорезистентности и количество связанных с ней летальных исходов разные в разных странах. В Западной Африке к югу от Сахары отмечен самый высокий уровень летальных исходов, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Это противоречит ожиданиям, что более широкое применение антибиотиков в развитых странах будет связано с большей частотой устойчивости к противомикробным препаратам.

Вероятно, большая распространенность антибиотикорезистентности в странах с низким уровнем экономического развития объясняется целым рядом факторов. Среди них большая частота инфекционных заболеваний, недоступность антибиотиков 2- и 3-го ряда (так называемые антибиотики резерва), отсутствие возможностей для проведения микробиологических исследований, чтобы сделать выбор препаратов во время лечения. Кроме того, отмечаются отсутствие регулирования применения антибактериальных средств на государственном уровне, применение антибиотиков низкого качества, широкое распространение поддельных антибактериальных средств и плохие санитарные условия.

Лалита Делима (Lalita DeLima), анестезиолог из больницы Яслок в Мумбаи (Jaslok Hospital in Mumbai), Индия, считает, что для преодоления антибиотикорезистентности важна профилактика инфекционных заболеваний посредством улучшения санитарных условий и гигиенических навыков населения, а также сокращения ненадлежащего (не по показаниям) и избыточного применения антимикробных препаратов.

Наиболее частыми инфекционными заболеваниями, вызванными антибиотикорезистентными штаммами бактерий и приводящими к летальному исходу, являются инфекции дыхательных путей, сепсис и интраабдоминальные инфекции.

Также исследователи отметили, что шесть видов бактерий, в том числе Escherichia coli, Staphylococcus aureus (S. aureus) и Streptococcus pneumoniae, являются наиболее частой причиной летального исхода, обусловленного антибиотикорезистентностью.

Примечательно, что виды антибиотикорезистентных бактерий, приводящих к летальным инфекционным заболеваниям, отличаются в странах с высоким и низким уровнем экономического развития. Также распространенность различных антибиотикорезистентных штаммов отличается в разных географических регионах. Например, распространенность метициллинорезистентного S. aureus была выше в странах Ближнего Востока и Северной Африки и ниже в странах Африки к югу от Сахары и во многих странах Европы.

Доктор К. Мюррей объяснил, что на региональном уровне улучшение качества питьевой воды и санитарных условий может уменьшить количество инфекционных заболеваний. Кроме того, необходимо проводить эпиднадзор в отношении антибиотикорезистентных штаммов. Не менее важно и сокращение применения антибиотиков в ветиринарии и животноводстве, потому как именно сельскохозяйственные животные являются важным резервуаром антибиотикорезистентных штаммов. Эти меры требуют государственного регулирования и соответствующего финансирования.

По материалам www.medicalnewstoday.com