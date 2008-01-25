Волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое чаще всего диагностируют у женщин (до 90% всех случаев). Аутоиммунный воспалительный процесс при волчанке поражает кожу, суставы, внутренние органы и в тяжелых случаях приводит к стойкой утрате трудоспособности. Эта патология диагностирована у около 5 млн человек во всем мире. Наиболее тяжелой ее формой является системная красная волчанка.

На сегодня основой терапии при волчанке являются глюкокортикостероиды, гидроксихлорохин и цитостатики. В то же время при длительном применении этих препаратов отмечается высокая вероятность развития серьезных побочных эффектов.

На сегодня в исследовании III фазы показана эффективность препарата анифролумаба и в исследовании II фазы — деукравацитиниба. Анифролумаб — моноклональное антитело к рецептору интерферона І, выпускаемое в форме раствора для внутривенного применения, деукравацитиниб — селективный аллостерический ингибитор тирозинкиназы 2 (tyrosine kinase 2 — TYK2), лекарственное средство для перорального применения.

Результаты данных исследований были опубликованы в журнале «Arthritis and Rheumatology».

Доктор Казем Каземпур (Kazem Kazempour), генеральный директор и президент исследовательской организации Amarex Clinical Research, объяснил, что в исследовании были показаны безопасность и эффективность анифролумаба у пациентов с системной красной волчанкой при длительном применении.

Анифролумаб — человеческое моноклональное антитело, ингибирующее передачу сигналов всех интерферонов I типа и способствующее уменьшению выраженности аутоиммунного поражения тканей.

Период наблюдения в исследовании составлял 3 года. Оно включало 547 участников. Препарат вводился в дозе 300 мг внутривенно 1 раз в 4 нед. Участникам контрольной группы вводили плацебо. Также все участники получали базисную терапию при волчанке.

Важно, что в группе участников, получавших анифролумаб, было показано не только уменьшение выраженности симптомов волчанки, но и снижение необходимости в применении глюкокортикостероидов.

Исследование было проведено на базе 176 исследовательских центров в 24 странах.

Период наблюдения в исследовании эффективности/безопасности деукравацитиниба в терапии пациентов с волчанкой составлял 32 нед. Было показано уменьшение выраженности симптомов патологии, при этом частота возникновения побочных эффектов у лиц, принимающих исследуемый препарат, была сравнимой с таковой в группе плацебо.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований данных препаратов. По их мнению, потенциально, эти лекарственные средства способствуют уменьшению выраженности симптомов и улучшению качества жизни пациентов с волчанкой.

По материалам www.medicalnewstoday.com