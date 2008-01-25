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Новости медицины и фармацииАнализ эффективности оксфордской вакцины

Анализ эффективности оксфордской вакцины

Опубликовано  23.02.2021

19 февраля в журнале «The Lancet» опубликован обобщенный анализ исследований вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222)*, одобренной для экстренного применения регулирующим органом Великобритании, Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), для двукратного введения с интервалом 4–12 нед. Проанализировано также влияние вакцины на иммуногенность и эффективность увеличения интервала между первичной и поддерживающей (бустерной) дозами. Кроме того, сообщается об иммуногенности и эффективности первой дозы до того, как была предложена бустерная доза.

В статье представлены данные 3 простых слепых рандомизированных контролируемых исследований: 1) фазы І/ІІ в Великобритании (COV001); 2) фазы ІІ/ІІІ в Великобритании (COV002); 3) фазы ІІІ в Бразилии (COV003), а также 1 двойного слепого исследования І/ІІ фазы в Южной Африке (COV005). Как описано ранее, люди в возрасте 18 лет и старше были случайным образом распределены 1:1 для получения 2 стандартных доз ChAdOx1 nCoV-19 (5 × 1010 вирусных частиц) или контрольной вакцины, или плацебо физиологического раствора. В исследовании в Великобритании подгруппа участников получила более низкую дозу (2 · 2 × 1010 вирусных частиц) ChAdOx1 nCoV-19 для первой дозы.

Первичной конечной точкой было вирусологически подтвержденное симптоматическое заболевание COVID-19, определенное как положительный мазок по результатам теста амплификации нуклеиновых кислот (nucleic acid amplification test — NAAT) в сочетании по крайней мере с одним квалифицирующим симптомом (лихорадка ≥37,8 ° C, кашель, одышка или аносмия или агевзия) более чем через 14 дней после второй дозы (оценку проводили в ослепленном виде). Вторичный анализ эффективности включал случаи, произошедшие по крайней мере через 22 дня после первой дозы. Ответы антител, измеренные с помощью иммуноанализа и нейтрализации псевдовирусов, были исследовательскими результатами. Первичный анализ включал всех участников, которые были серонегативными по белку SARS-CoV-2 N на исходном уровне и подверглись как минимум 14-дневному наблюдению после второй дозы.

В период с 23 апреля по 6 декабря 2020 г. 24 422 участника были набраны и вакцинированы в четырех исследованиях, из которых 17 178 включены в первичный анализ (8597 получали ChAdOx1 nCoV-19 и 8581 — были в контрольных группах). Общая эффективность вакцины через более чем 14 дней после введения второй дозы составила 66,7% (95% доверительный интервал (ДИ) 57,4–74,0), при этом зарегистрировано 84 (1,0%) случая у 8597 участников групп, получавших ChAdOx1 nCoV-19, и 248 (2,9%) — у 8581 участника контрольных групп. Госпитализаций по поводу COVID-19 в группе ChAdOx1 nCoV-19 после первоначального 21-дневного периода зарегистрировано не было, в то же время 15 участников контрольных групп оказались на больничных койках. У 108 (0,9%) из 12 282 участников групп, получавших ChAdOx1 nCoV-19, и 127 (1,1%) из 11 962 участников контрольных групп отмечали серьезные нежелательные реакции. Зафиксировано 7 смертей, считающихся не связанными с вакцинацией (2 в группе ChAdOx1 nCov-19 и 5 — в контрольной), включая одну смерть, связанную с COVID-19, в контрольной группе.

Исследовательский анализ показал, что эффективность вакцины после однократного введения стандартной дозы вакцины с 22-го по 90-й день после вакцинации составила 76,0% (59,3–85,9). Анализ моделирования продемонстрировал, что защита не ослабела в течение этого начального 3-месячного периода. Точно так же уровни антител сохранялись в течение этого периода с минимальным снижением к 90-му дню. У участников, получивших две стандартные дозы, эффективность была выше при более длительном интервале между двумя введениями (эффективность вакцины 81,3% (95% ДИ 60,3–91,2), интервал ≥12 нед), по сравнению с более коротким (эффективность 55,1% (33,0–69,9), интервал менее 6 нед). Эти наблюдения подтверждаются данными об иммуногенности, которые показали, что ответы связывающих антител более чем в 2 раза выше при интервале 12 или более недель по сравнению с интервалом менее 6 нед у лиц в возрасте 18–55 лет. Авторы заключили, что результаты данного анализа применения ChAdOx1 nCoV-19 соответствовали полученным при промежуточном анализе и подтверждают эффективность вакцины, которая варьирует в зависимости от интервала доз. Трехмесячный интервал может иметь преимущества при использовании вакцинации для защиты наибольшего числа людей в случае нехватки запасов, а также для повышения защиты после второй дозы.

По материалам thelancet.com; paediatrics.ox.ac.uk; фото:

Меррин Войси (Merryn Voysey), ведущий статистик

Оксфордской вакцинной группы (Oxford Vaccine Group), ведущий исследователь

*Voysey M., Clemens S.A.C., Madhi S.A. et al. Single-dose administration and the influence of the timing of the booster dose on immunogenicity and efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: a pooled analysis of four randomised trials. The Lancet. Published: February 19, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00432-3.

Опубликовано  23.02.2021

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