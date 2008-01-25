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Новости медицины и фармацииАнализ крови вместо биопсии опухоли?

Анализ крови вместо биопсии опухоли?

Опубликовано  03.06.2022

Исследователи из медицинского центра Маунт-Синай (Mount Sinai Hospital) показали, что выявленный в плазме крови биомаркер рака легкого является предиктором эффективности иммунотерапии при данной патологии. При этом прогнозирование результатов лечения с использованием этого биомаркера является более точным, чем при проведении инвазивной процедуры биопсии опухоли.

Исследование было проведено в сотрудничестве с учеными из Мексики и Италии. Его результаты опубликованы в журнале «Experimental & Clinical Cancer Research».

Жидкостная биопсия — это забор биологических жидкостей с последующим их анализом на различные онкомаркеры. В исследовании использовали анализ крови и определяли биомаркер PD-L1. Это белок, образующийся в опухолевых клетках при раке легкого. PD-L1 является также белком-мишенью при проведении иммунотерапии ингибиторами контрольных точек.

В исследовании было показано, что исследование крови пациентов с раком легкого на биомаркер PD-L1 позволяет более достоверно спрогнозировать эффективность иммунотерапии и риск летального исхода у пациентов с данной онкопатологией, чем определение PD-L1 в биоптатах опухолевой ткани.

Биомаркер PD-L1 содержится во внеклеточных везикулах, выделяемых опухолевыми клетками. Снижение его уровня в крови в динамике является предиктором эффективности иммунотерапии при немелкоклеточном раке легкого.

В исследовании приняли участие 57 пациентов с немелкоклеточным раком легкого, получавших ингибиторы контрольных точек. Группа контроля состояла из 15 больных, получавших химиотерапию. У пациентов определяли уровень белка PD-L1 в крови до начала лечения и на 9-й неделе терапии. Дополнительно в исследовании визуализировали опухоль с созданием ее 3D-модели посредством инновационной технологии визуализации, называемой радиомикой.

Старший автор исследования Кристиан Рольфо (Christian Rolfo), доктор медицинских наук, магистр делового администрирования, профессор гематологии и онкологии в Медицинской школе Икана на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), заместитель директора по клиническим исследованиям в Центре торакальной онкологии Института рака Тиша (Center for Thoracic Oncology at The Tisch Cancer Institute) и президент Международного общества жидкостной биопсии (International Society of Liquid Biopsy), объяснил, что необходимо проведение более крупных когортных исследований. В случае подтверждения полученных результатов в ходе более масштабных исследований, определение PD-L1 в плазме крови потенциально может стать золотым стандартом диагностики и прогнозирования эффективности иммунотерапии у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Определение тканевого PD-L1 — инвазивная процедура. Взятие же на анализ крови — минимально инвазивная процедура, которую можно повторять в динамике необходимое количество раз.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  03.06.2022

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