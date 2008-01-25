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Новости медицины и фармацииАмброксол: применение при болезни Паркинсона?

Амброксол: применение при болезни Паркинсона?

Опубликовано  27.01.2023

Амброксол — безрецептурный препарат, применяемый в терапии пациентов с кашлем. В последние годы исследователи выявили, что он обусловливает повышение уровня белка Gcase. Этот белок способствует элиминации из нервных клеток белка альфа-синуклеина, являющегося биомаркером болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное заболевание. На сегодня его этиология до конца не изучена. Предполагается, что в развитии патологии играют роль как генетические факторы, так и факторы окружающей среды.

По данным Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization), болезнь Паркинсона диагностируют у более 8,5 млн человек во всем мире.

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта (National Institute of Neurological Disorders and Stroke), основные симптомы болезни Паркинсона включают:

  • тремор;
  • мышечную ригидность;
  • брадикинезию или нарушения произвольного моторного контроля;
  • нарушение равновесия и изменение осанки.

Предположительно при болезни Паркинсона происходит разрушение нервных клеток в черной субстанции головного мозга. Также развивается повреждение норадренергических нервных окончаний. Кроме того, клетки головного мозга людей с этой болезнью содержат тельца Леви, сгустки белка альфа-синуклеина.

В исследованиях показано, что муколитический препарат амброксол проявляет противовоспалительные свойства. Его применяют более чем в 50 странах на протяжении более трех десятилетий.

Доктор Энтони Шапира (Anthony Schapira), заведующий кафедрой клинической неврологии Института неврологии Университетского колледжа Лондона на Куин-сквер (University College London Queen Square Institute of Neurology) в Великобритании и ведущий исследователь клинического исследования ІІІ фазы, подчеркнул, что амброксол характеризуется хорошим профилем безопасности.

Во ІІ фазе клинических исследований амброксола, также проводимых под руководством доктора Э. Шапира, участвовали 17 пациентов с болезнью Паркинсона. Средний их возраст составил 60,2 года.

Результаты этого исследования были опубликованы в 2020 г. в журнале «JAMA Neurology».

Участникам проводили физикальное и неврологическое обследование, электрокардиограмму, анализы крови и исследование спинномозговой жидкости. При этом не было зарегистрировано побочных эффектов при применении амброксола. В исследовании ІІ фазы было установлено, что препарат преодолевает гематоэнцефалический барьер. Кроме того, у участников было выявлено повышение уровня белка GCase на 35%.

Клинические исследования ІІІ фазы применения амброксола при болезни Паркинсона запланированы в партнерстве с британской благотворительной организацией Cure Parkinson’s, Благотворительным фондом Джона Блэка (John Black Charitable Foundation) и Институтом Ван Анделя (Van Andel Institute), независимым исследовательским центром в Мичигане. В нем примут участие 330 пациентов с болезнью Паркинсона из Великобритании. Среди них будут как лица, у которых выявлены мутации в гене GBA1, что является наиболее распространенным генетическим фактором риска развития болезни Паркинсона, так и участники без данной мутации.

Доктор Э. Шапира подчеркнул, что, как было показано в лабораторных исследованиях, амброксол потенциально может быть эффективен при болезни Паркинсона независимо от наличия у пациента мутации в гене GBA1.

Участники плацебо-контролируемого исследования ІІІ фазы будут принимать амброксол ежедневно в течение 2 лет.

Доктор Майкл Окун (Michael Okun), национальный медицинский советник Фонда Паркинсона (Parkinson’s Foundation), заведующий кафедрой неврологии и исполнительный директор Института неврологических заболеваний Нормана Фикселя при Университете здравоохранения Флориды (Norman Fixel Institute for Neurological Diseases at the University of Florida Health), не участвующий в данном исследовании, объяснил, что в настоящее время идет поиск лекарственных препаратов, способных замедлить прогрессирование болезни Паркинсона.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  27.01.2023

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