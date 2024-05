Исследования алкогольного синдрома плода направлены исключительно на изучение влияния употребления спиртных напитков матерью. Главный хирург США подчеркнул, что женщины не должны употреблять алкоголь во время беременности из-за риска формирования врожденных дефектов у их будущего ребенка.

Ученые из Техасского университета A&M (Texas A&M University) провели исследование, в котором было показано влияние употребления алкоголя отцом до зачатия на развитие ребенка. Так, было продемонстрировано, что употребление спиртных напитков отцом до зачатия связано с повышенным риском формирования у плода дефектов роста, головного мозга, черепа и лица.

Однако доктор Майкл Голдинг (Michael Golding), доцент кафедры ветеринарной физиологии и фармакологии Школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук (School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences’ Department of Veterinary Physiology & Pharmacology), объяснил, что мужчины употребляют алкоголь чаще и в больших количествах, чем женщины. В исследовании было выявлено, что употребление алкоголя отцом до зачатия связано с более высоким риском развития дефектов лицевого черепа, чем употребление спиртных напитков матерью.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) и Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health — NIH), алкогольный синдром плода — это нарушения у плода, вызванные употреблением алкоголя матерью во время беременности.

Алкогольный синдром плода включает нарушения строения лица, центральной нервной системы, внимания, координации, недостаточность роста и массы тела ребенка, гиперактивность. Для диагностирования данной патологии важно установить факт употребления матерью алкоголя во время беременности. При этом матери зачастую отрицают этот факт.

М. Голдинг объяснил, что полученные в исследовании результаты являются альтернативным объяснением причины развития алкогольного синдрома плода у ребенка. Так, в случае если мать не употребляла алкоголь, следует учитывать влияние употребления спиртных напитков отцом до зачатия.

М. Голдинг подчеркнул, что оба родителя несут ответственность за предотвращение формирования врожденных дефектов, связанных с употреблением алкоголя. Он рассказал, что алкогольный синдром плода — это серьезные нарушения развития ребенка, его внешности, которые оказывают влияние на всю его последующую жизнь. М. Голдинг также отметил важность осведомленности о потенциальном вредном воздействии употребления алкоголя на будущего ребенка обоими родителями. Он объяснил, что обоим родителям следует отказаться от употребления спиртных напитков при планировании беременности и призвал размещать информацию о влиянии алкоголя на потомство на этикетках таких напитков.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of Clinical Investigation».

По материалам www.medicalxpress.com