Алкогольный синдром плода: последствия употребления алкоголя родителями будущего ребенка
Исследования алкогольного синдрома плода направлены исключительно на изучение влияния употребления спиртных напитков матерью. Главный хирург США подчеркнул, что женщины не должны употреблять алкоголь во время беременности из-за риска формирования врожденных дефектов у их будущего ребенка.
Ученые из Техасского университета A&M (Texas A&M University) провели исследование, в котором было показано влияние употребления алкоголя отцом до зачатия на развитие ребенка. Так, было продемонстрировано, что употребление спиртных напитков отцом до зачатия связано с повышенным риском формирования у плода дефектов роста, головного мозга, черепа и лица.
Однако доктор Майкл Голдинг (Michael Golding), доцент кафедры ветеринарной физиологии и фармакологии Школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук (School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences’ Department of Veterinary Physiology & Pharmacology), объяснил, что мужчины употребляют алкоголь чаще и в больших количествах, чем женщины. В исследовании было выявлено, что употребление алкоголя отцом до зачатия связано с более высоким риском развития дефектов лицевого черепа, чем употребление спиртных напитков матерью.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) и Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health — NIH), алкогольный синдром плода — это нарушения у плода, вызванные употреблением алкоголя матерью во время беременности.
Алкогольный синдром плода включает нарушения строения лица, центральной нервной системы, внимания, координации, недостаточность роста и массы тела ребенка, гиперактивность. Для диагностирования данной патологии важно установить факт употребления матерью алкоголя во время беременности. При этом матери зачастую отрицают этот факт.
М. Голдинг объяснил, что полученные в исследовании результаты являются альтернативным объяснением причины развития алкогольного синдрома плода у ребенка. Так, в случае если мать не употребляла алкоголь, следует учитывать влияние употребления спиртных напитков отцом до зачатия.
М. Голдинг подчеркнул, что оба родителя несут ответственность за предотвращение формирования врожденных дефектов, связанных с употреблением алкоголя. Он рассказал, что алкогольный синдром плода — это серьезные нарушения развития ребенка, его внешности, которые оказывают влияние на всю его последующую жизнь. М. Голдинг также отметил важность осведомленности о потенциальном вредном воздействии употребления алкоголя на будущего ребенка обоими родителями. Он объяснил, что обоим родителям следует отказаться от употребления спиртных напитков при планировании беременности и призвал размещать информацию о влиянии алкоголя на потомство на этикетках таких напитков.
Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of Clinical Investigation».
По материалам www.medicalxpress.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024