Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииАлкоголь, кофеин и терапия при бесплодии: есть ли связь?

Алкоголь, кофеин и терапия при бесплодии: есть ли связь?

Опубликовано  26.10.2022

В исследованиях показано, что эффективность терапии по поводу бесплодия может зависеть от образа жизни пациентов. Так, в недавнем метаанализе было продемонстрировано, что употребление алкоголя снижает эффективность терапии при бесплодии. В то же время кофеин не оказывает негативного влияния на проводимое лечение.

Результаты метаанализа были опубликованы в журнале «Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica».

В последние годы возможности лечения пациентов с бесплодием расширились. Широко применяют такие методы, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и ЭКО с проведением интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (Intra Cytoplasmic Sperm Injection — ICSI).

При ЭКО проводится оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом вне тела женщины. Затем осуществляется перенос эмбриона в матку. Показания к ЭКО включают нарушения как мужской, так и женской фертильности. ICSI проводится при нарушениях мужской фертильности, например при сниженном количестве сперматозоидов в сперме, нарушениях их подвижности или проникновения сперматозоида в яйцеклетку. ICSI представляет собой введение одного сперматозоида в яйцеклетку с помощью его интрацитоплазматической инъекции. В дальнейшем эмбрион переносится в матку.

В метаанализе было показано, что эффективность лечения пациентов с бесплодием с помощью ЭКО и ICSI ниже у женщин и мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.

В исследовании были проанализированы данные около 27 000 человек. В метаанализ были включены 7 исследований влияния употребления кофеина на эффективность терапии при бесплодии и 9 исследований воздействия алкоголя.

При анализе полученных данных не была выявлена связь между эффективностью лечения, проводимого при бесплодии, и употреблением кофеина. В то же время отмечена негативная связь между употреблением алкоголя и эффективностью терапии у пациентов с бесплодием.

Так, было показано, что употребление 84 г алкоголя в неделю женщинами было отрицательно связано с наступлением беременности при проведении ЭКО + ICSI. Употребление 84 г алкоголя мужчинами было связано с более низкими показателями эффективности ЭКО + ICSI и приводило к повышению риска мертворождения.

Исследователи считают, что существует несколько механизмов влияния алкоголя на эффективность лечения пациентов с бесплодием.

Доктор Натали Стенц (Natalie Stentz), сертифицированный акушер-гинеколог и специалист по репродуктивной эндокринологии и бесплодию в Брайтоне, Массачусетс, не участвовала в исследовании, однако она объяснила, что алкоголь оказывает влияние на качество яйцеклеток и сперматозоидов. Так, в исследованиях показано, что употребление алкоголя обусловливает перепроизводство активных форм кислорода, вызывает оксидативный стресс и, таким образом, негативно влияет на фертильность. В целом, в соответствии с рекомендациями Американского общества репродуктивной медицины (American Society for Reproductive Medicine), эпизодическое употребление алкоголя не оказывает существенного влияния на фертильность. Однако регулярное употребление спиртного проявляет дозозависимое негативное воздействие на качество яйцеклеток и сперматозоидов.

Доктор Марси Ф. Магуайр (Marcy F. Maguire), член Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), врач-партнер и репродуктивный эндокринолог Ассоциации репродуктивной медицины в Уэст-Ориндж (Reproductive Medicine Associates in West Orange), штат Нью-Джерси, также не участвовала в исследовании, однако отметила, что низкое (1–2 порции в неделю) и умеренное (3–13 порций в неделю) употребление алкоголя, вероятно, не оказывает значительного влияния на фертильность. Злоупотребление алкоголем (14 доз в неделю и более) связано со снижением фертильности у и мужчин, и у женщин. У мужчин, злоупотребляющих алкоголем, отмечают повышение риска снижения уровня тестостерона, эректильной дисфункции и олигоспермии.

Исследователи рекомендуют лицам, которые проходят лечение по поводу бесплодия, следовать рекомендациям репродуктолога в отношении образа жизни и воздержаться от употребления алкоголя.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  26.10.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости