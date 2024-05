Алкоголь, кофеин и терапия при бесплодии: есть ли связь?

В исследованиях показано, что эффективность терапии по поводу бесплодия может зависеть от образа жизни пациентов. Так, в недавнем метаанализе было продемонстрировано, что употребление алкоголя снижает эффективность терапии при бесплодии. В то же время кофеин не оказывает негативного влияния на проводимое лечение.

Результаты метаанализа были опубликованы в журнале «Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica».

В последние годы возможности лечения пациентов с бесплодием расширились. Широко применяют такие методы, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и ЭКО с проведением интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (Intra Cytoplasmic Sperm Injection — ICSI).

При ЭКО проводится оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом вне тела женщины. Затем осуществляется перенос эмбриона в матку. Показания к ЭКО включают нарушения как мужской, так и женской фертильности. ICSI проводится при нарушениях мужской фертильности, например при сниженном количестве сперматозоидов в сперме, нарушениях их подвижности или проникновения сперматозоида в яйцеклетку. ICSI представляет собой введение одного сперматозоида в яйцеклетку с помощью его интрацитоплазматической инъекции. В дальнейшем эмбрион переносится в матку.

В метаанализе было показано, что эффективность лечения пациентов с бесплодием с помощью ЭКО и ICSI ниже у женщин и мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.

В исследовании были проанализированы данные около 27 000 человек. В метаанализ были включены 7 исследований влияния употребления кофеина на эффективность терапии при бесплодии и 9 исследований воздействия алкоголя.

При анализе полученных данных не была выявлена связь между эффективностью лечения, проводимого при бесплодии, и употреблением кофеина. В то же время отмечена негативная связь между употреблением алкоголя и эффективностью терапии у пациентов с бесплодием.

Так, было показано, что употребление 84 г алкоголя в неделю женщинами было отрицательно связано с наступлением беременности при проведении ЭКО + ICSI. Употребление 84 г алкоголя мужчинами было связано с более низкими показателями эффективности ЭКО + ICSI и приводило к повышению риска мертворождения.

Исследователи считают, что существует несколько механизмов влияния алкоголя на эффективность лечения пациентов с бесплодием.

Доктор Натали Стенц (Natalie Stentz), сертифицированный акушер-гинеколог и специалист по репродуктивной эндокринологии и бесплодию в Брайтоне, Массачусетс, не участвовала в исследовании, однако она объяснила, что алкоголь оказывает влияние на качество яйцеклеток и сперматозоидов. Так, в исследованиях показано, что употребление алкоголя обусловливает перепроизводство активных форм кислорода, вызывает оксидативный стресс и, таким образом, негативно влияет на фертильность. В целом, в соответствии с рекомендациями Американского общества репродуктивной медицины (American Society for Reproductive Medicine), эпизодическое употребление алкоголя не оказывает существенного влияния на фертильность. Однако регулярное употребление спиртного проявляет дозозависимое негативное воздействие на качество яйцеклеток и сперматозоидов.

Доктор Марси Ф. Магуайр (Marcy F. Maguire), член Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), врач-партнер и репродуктивный эндокринолог Ассоциации репродуктивной медицины в Уэст-Ориндж (Reproductive Medicine Associates in West Orange), штат Нью-Джерси, также не участвовала в исследовании, однако отметила, что низкое (1–2 порции в неделю) и умеренное (3–13 порций в неделю) употребление алкоголя, вероятно, не оказывает значительного влияния на фертильность. Злоупотребление алкоголем (14 доз в неделю и более) связано со снижением фертильности у и мужчин, и у женщин. У мужчин, злоупотребляющих алкоголем, отмечают повышение риска снижения уровня тестостерона, эректильной дисфункции и олигоспермии.

Исследователи рекомендуют лицам, которые проходят лечение по поводу бесплодия, следовать рекомендациям репродуктолога в отношении образа жизни и воздержаться от употребления алкоголя.

По материалам www.medicalnewstoday.com