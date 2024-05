Согласно результатам нового исследования*, вакцины против COVID-19 от «Pfizer» и «Moderna» должны оставаться высокоэффективными против двух вариантов коронавируса, впервые выявленных в Индии. Лабораторное исследование было проведено Медицинской школой Гроссмана (Grossman School of Medicine) и Центром Лангоне (Langone Center) Нью-Йоркского университета (New York University) и его результаты пока не были опубликованы в рецензируемом журнале. «Мы установили, что антитела вакцины немного слабее по отношению к вариантам, но не настолько, чтобы делать заключение о сильном влиянии на защитную способность вакцин», — пояснил «AFP» старший автор Натаниэль Ландау (Nathaniel R Landau).

Активно распространяющиеся варианты SARS-CoV-2, недавно идентифицированные в Индии и обозначенные как B.1.617 и B.1.618, имеющие мутации в шиповом белке, могут способствовать их повышенной трансмиссивности и потенциально способны вызвать повторное инфицирование или устойчивость к антителам, вызванным вакциной.

Авторы исследования создали лентивирусы, псевдотипированные по вариантным белкам, и определили их устойчивость к нейтрализации сывороточными антителами, выработанными в ответ на инфекцию, вакцинацию и препараты моноклональных антител. В ходе эксперимента вирус со спайком B.1.617 имел в 2 раза более высокую инфекционность по сравнению с «диким» типом, а B.1.618 — аналогичную. Выявлено, что мутация типа N501Y повышала аффинность вируса к рецептору ангиотензин-превращающего фермента 2-го типа в 6 раз.

Результаты тестирования сывороток показали, что вирусы с шипами B.1.617 и B.1.618 были в 2,3 и 2,5 раза более устойчивы к нейтрализации сыворотками реконвалесцентов по сравнению с вирусами дикого типа — подобно трехкратной устойчивости вируса, выявленного в Южной Африке (вариант 1.351). Чтобы определить чувствительность вариантов к нейтрализации антителами, авторы протестировали сыворотки людей, привитых вакцинами от «Pfizer» BNT162b2 и «Moderna» mRNA119 1273. Тип B.1.617 был примерно в 4, а B.1.618 — в 2,7 раза более устойчивым к нейтрализации по сравнению с «диким».

В то же время нейтрализующие титры препарата моноклональных антител REGN10933 в отношении варианта B.1.617 с разными типами мутаций были снижены в 3 и даже в 20 раз. Нейтрализующий титр «коктейля» антител REGN10933 и REGN10987 по отношению к вирусу со спайком B.1.617 был снижен в 4,7 раза, в то время как к B.1.618 — не изменился.

Таким образом, вирусы со спайком B.1.617 и B.1.618 были частично устойчивы к нейтрализации со средним 3,9- и 2,7-кратным снижением ингибирующей концентрации (IC50) для сывороток выздоравливающих и антител, выработанных в ответ на мРНК-вакцины компаний «Pfizer» и «Moderna» соответственно. То есть степень устойчивости индийских вариантов была аналогична таковой у более ранних вариантов B.1.351 и Нью-Йоркского B.1.526 (E484K).

«Другими словами, некоторые из антител теперь больше не действуют против вариантов, но у нас все еще есть много антител, которые действительно работают, — пояснил Н. Ландау. — Тех, что работают, вполне достаточно, и мы считаем, что вакцины будут обладать высокой защитой», — добавил он. Однако, реальную эффективность вакцин можно точно оценить лишь в клинических исследованиях. Авторы также не исключают возможности появления новых вариантов, более устойчивых к вакцинам, что подчеркивает важность повсеместной вакцинации на глобальном уровне.

По материалам www.biorxiv.org

*Tada T., Zhou H., Dcosta B. M. et al. (2021) The Spike Proteins of SARS-CoV-2 B.1.617 and B.1.618 Variants Identified in India Provide Partial Resistance to Vaccine-elicited and Therapeutic Monoclonal Antibodies. bioRxiv 2021.05.14.444076.