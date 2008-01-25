Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииАктивность антител после введения вакцин от «Pfizer» и «Moderna» достаточна, но снижена против индийского варианта

Активность антител после введения вакцин от «Pfizer» и «Moderna» достаточна, но снижена против индийского варианта

Опубликовано  18.05.2021

Согласно результатам нового исследования*, вакцины против COVID-19 от «Pfizer» и «Moderna» должны оставаться высокоэффективными против двух вариантов коронавируса, впервые выявленных в Индии. Лабораторное исследование было проведено Медицинской школой Гроссмана (Grossman School of Medicine) и Центром Лангоне (Langone Center) Нью-Йоркского университета (New York University) и его результаты пока не были опубликованы в рецензируемом журнале. «Мы установили, что антитела вакцины немного слабее по отношению к вариантам, но не настолько, чтобы делать заключение о сильном влиянии на защитную способность вакцин», — пояснил «AFP» старший автор Натаниэль Ландау (Nathaniel R Landau).

Активно распространяющиеся варианты SARS-CoV-2, недавно идентифицированные в Индии и обозначенные как B.1.617 и B.1.618, имеющие мутации в шиповом белке, могут способствовать их повышенной трансмиссивности и потенциально способны вызвать повторное инфицирование или устойчивость к антителам, вызванным вакциной.

Авторы исследования создали лентивирусы, псевдотипированные по вариантным белкам, и определили их устойчивость к нейтрализации сывороточными антителами, выработанными в ответ на инфекцию, вакцинацию и препараты моноклональных антител. В ходе эксперимента вирус со спайком B.1.617 имел в 2 раза более высокую инфекционность по сравнению с «диким» типом, а B.1.618 — аналогичную. Выявлено, что мутация типа N501Y повышала аффинность вируса к рецептору ангиотензин-превращающего фермента 2-го типа в 6 раз.

Результаты тестирования сывороток показали, что вирусы с шипами B.1.617 и B.1.618 были в 2,3 и 2,5 раза более устойчивы к нейтрализации сыворотками реконвалесцентов по сравнению с вирусами дикого типа — подобно трехкратной устойчивости вируса, выявленного в Южной Африке (вариант 1.351). Чтобы определить чувствительность вариантов к нейтрализации антителами, авторы протестировали сыворотки людей, привитых вакцинами от «Pfizer» BNT162b2 и «Moderna» mRNA119 1273. Тип B.1.617 был примерно в 4, а B.1.618 — в 2,7 раза более устойчивым к нейтрализации по сравнению с «диким».

В то же время нейтрализующие титры препарата моноклональных антител REGN10933 в отношении варианта B.1.617 с разными типами мутаций были снижены в 3 и даже в 20 раз. Нейтрализующий титр «коктейля» антител REGN10933 и REGN10987 по отношению к вирусу со спайком B.1.617 был снижен в 4,7 раза, в то время как к B.1.618 — не изменился.

Таким образом, вирусы со спайком B.1.617 и B.1.618 были частично устойчивы к нейтрализации со средним 3,9- и 2,7-кратным снижением ингибирующей концентрации (IC50) для сывороток выздоравливающих и антител, выработанных в ответ на мРНК-вакцины компаний «Pfizer» и «Moderna» соответственно. То есть степень устойчивости индийских вариантов была аналогична таковой у более ранних вариантов B.1.351 и Нью-Йоркского B.1.526 (E484K).

«Другими словами, некоторые из антител теперь больше не действуют против вариантов, но у нас все еще есть много антител, которые действительно работают, — пояснил Н. Ландау. — Тех, что работают, вполне достаточно, и мы считаем, что вакцины будут обладать высокой защитой», — добавил он. Однако, реальную эффективность вакцин можно точно оценить лишь в клинических исследованиях. Авторы также не исключают возможности появления новых вариантов, более устойчивых к вакцинам, что подчеркивает важность повсеместной вакцинации на глобальном уровне.

По материалам www.biorxiv.org

*Tada T., Zhou H., Dcosta B. M. et al. (2021) The Spike Proteins of SARS-CoV-2 B.1.617 and B.1.618 Variants Identified in India Provide Partial Resistance to Vaccine-elicited and Therapeutic Monoclonal Antibodies. bioRxiv 2021.05.14.444076.

Опубликовано  18.05.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости