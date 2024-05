Аденомиоз: что мы знаем об этом заболевании?

По оценкам экспертов, аденомиоз выявляют у около 1/ 3 женщин в возрасте 18–30 лет. Так, в одном из недавних исследований аденомиоз был диагностирован у 34% участниц в возрасте 18–30 лет. Однако сложно оценить реальное количество женщин с аденомиозом, поскольку ранняя диагностика этого заболевания затруднена. Это связано со схожестью симптомов данного заболевания с признаками других гинекологических заболеваний, а также тем, что многие женщины с обильными менструациями и болью в области таза не обращаются к врачу.

Аденомиоз — доброкачественное заболевание. Симптомы аденомиоза включают:

обильные менструации или аномальные маточные кровотечения;

болезненные или нерегулярные менструации;

предменструальная тазовая боль и ощущение тяжести или дискомфорта в области таза;

нарушения фертильности;

боль во время полового акта или дефекации (реже).

Эндрю Хорн (Andrew Horne), профессор гинекологии в Эдинбургском университете (University of Edinburgh), Великобритания, и представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании (U.K. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists — RCOG), объяснил, что при аденомиозе клетки слизистой оболочки матки проникают в мышечный слой стенки матки. Выраженность симптомов аденомиоза может варьировать. В тяжелых случаях аденомиоз значительно ухудшает качество жизни женщин. При этом почти в 1/ 3 всех случаев аденомиоз протекает бессимптомно.

Впервые аденомиоз описан в 1947 г. по результатам исследования, в котором было изучено около 2000 маток после гистерэктомии (хирургического удаления матки). На протяжении длительного периода времени единственным способом диагностики аденомиоза было гистологическое исследование матки после гистерэктомии. Гистерэктомию чаще всего проводят как радикальное лечение при аномальных маточных кровотечениях у женщин в период перименопаузы. Таким образом, врачи считали, что это состояние характерно только для пациенток в этот период, особенно тех, у кого в анамнезе было несколько беременностей или операций на матке, в частности кесарево сечение.

Однако сегодня такие неинвазивные технологии визуализации как ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография позволяют диагностировать аденомиоз. Сегодня известно, что аденомиоз зачастую является причиной аномальных маточных кровотечений, менструальной боли или проблем с фертильностью у молодых женщин.

Профессор Эндрю Хорн рассказал, что клиническая диагностика аденомиоза затруднена из-за неспецифического характера симптомов.

Доктор Шерри А. Росс (Sherry A. Ross), акушер-гинеколог и эксперт по женскому здоровью в Медицинском центре Провиденс Сент-Джон в Санта-Монике (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Калифорния, объяснила, что несмотря на возможности методов визуализации, поставить диагноз аденомиоза зачастую сложно. Болезненные менструации с обильными и нерегулярными кровотечениями могут наблюдаться при ряде других заболеваний, таких как миома матки и эндометриоз. При этом у одной пациентки могут развиваться и аденомиоз, и миома, и/или эндометриоз. В исследовании, проведенном в 2020 г., было продемонстрировано, что у около 50% женщин с аденомиозом также была диагностирована миома матки. Кроме того, сегодня среди экспертов в области здравоохранения существуют разногласия в отношении классификации и диагностики аденомиоза.

Лечение при аденомиозе может включать применение нестероидных противовоспалительных препаратов для купирования болевого синдрома. С целью снижения интенсивности кровотечения при менструациях назначают как противозачаточные средства, так и прогестероновые внутриматочные спирали. Также могут применяться гормональные трансдермальные пластыри. Важная деталь: комбинированные оральные контрацептивы противопоказаны пациенткам с тяжелой мигренью, поскольку повышают риск ишемического инсульта у данной категории больных. В некоторых случаях для снижения интенсивности менструального кровотечения можно применять транексамовую кислоту.

Доктор Г. Томас Руис (G. Thomas Ruiz), ведущий акушер-гинеколог в медицинском центре в Фонтан-Вэлли (MemorialCare Orange Coast Medical Center in Fountain Valley), Калифорния, рассказал, что долгосрочная гормональная контрацепция предотвращает пролиферацию эндометрия и таким образом снижает вероятность проникновения эндометриальной ткани в миометрий (мышечный слой стенки матки).

Способствует ли уменьшению выраженности симптомов аденомиоза беременность? Доктор Ш.А. Росс объяснила, что в этот период происходит децидуализация ткани эндометрия, соответственно, эндометрий становится менее активным, что приводит к уменьшению выраженности боли. Однако нельзя сказать, что беременность приводит к уменьшению выраженности симптомов аденомиоза у всех женщин.

Кроме того, на фоне аденомиоза могут возникать проблемы с фертильностью. У женщин с аденомиозом повышен риск выкидыша и преждевременных родов. Доктор Ш.А. Росс пояснила, что изменения стенки матки, связанные с аденомиозом, могут приводить к нарушению имплантации и последующего вынашивания беременности. У беременных с аденомиозом отмечают повышенный риск преэклампсии, внутриутробной инфекции плода и несостоятельности шейки матки.

Профессор А. Хорн подчеркнул, что аденомиоз и другие гинекологические заболевания имеют не только физические последствия. Он пояснил, что был проведен опрос, включивший более 800 женщин с гинекологическими заболеваниями. 80% респонденток отметили, что их психическое здоровье ухудшилось в связи с болезненными симптомами, связанными с гинекологическим заболеванием.

Профессор А. Хорн рекомендует всем женщинам с интенсивными менструальными кровотечениями и болью в области таза во время и/или между менструациями обратиться к врачу.

Доктор Ш.А. Росс также считает, что женщинам с болезненными, обильными и нерегулярными менструациями, испытывающим боль во время секса, трудности с зачатием/вынашиванием беременности, следует обговорить со своим лечащим врачом вероятность диагноза аденомиоза.

Доктор А. Хорн подчеркнул необходимость дальнейших исследований аденомиоза, разработки новых стратегий диагностики и лечения при этом заболевании, а также осведомленности женщин о его симптомах.

