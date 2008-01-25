Адаптол — стресс не нарушит вашу жизнь!

Тревога, беспокойство, невозможность сосредоточиться, страх, повышение артериального давления и кардиалгии (боль в сердце) на фоне эмоциональных нарушений и стрессорных событий, паника, уныние, эмоциональная лабильность, нарушение адаптации к окружающей среде — вам знакомо что-то из этих симптомов? Может быть, вы отмечали эти или похожие симптомы у близкого человека?

Адаптол — безрецептурный препарат, применяемый в терапии расстройств тревожно-невротического спектра. Действующее вещество препарата — мебикар. Мебикар оказывает умеренное транквилизирующее (противотревожное) и седативное действие. При этом препарат не вызывает миорелаксации (снижение мышечного тонуса) и сонливости. Препарат способствует улучшению когнитивных функций — его можно принимать студентам и лицам интеллектуального труда. Адаптол также проявляет антиоксидантную и ноотропную активность. Важно, что по химическому строению действующее вещество Адаптола — мебикар — близко к природным метаболитам нашего организма. Препарат не накапливается в организме, не вызывает привыкания, зависимости и синдрома отмены.

Когда показан Адаптол?

Адаптол применяется при лечении неврозов и неврозоподобных состояний. Так, Адаптол показан при таких симптомах, как повышенная раздражительность, эмоциональная лабильность, тревожность, страх.

В комплексной терапии нейролептиками и транквилизаторами для уменьшения выраженности соматовегетативных и неврологических побочных эффектов препаратов этой группы.

При кардиалгиях разного генеза (за исключением стенокардии, боли в области сердца, связанных с ишемической болезнью сердца).

Для уменьшения влечения к курению и облегчения никотиновой абстиненции в составе комплексной терапии никотиновой зависимости.

Адаптол в лечении неврозов и неврозоподобных состояний

По оценкам экспертов, неврозы и неврозоподобные состояния в течение жизни выявляют у около 1/ 3 населения в целом. При этом чаще невротические расстройства выявляют у лиц среднего возраста и женщин (Holubova M. et al., 2019).

Какие же проявления невротических расстройств? Основными симптомами неврозов и неврозоподобных расстройств являются:

повышенное беспокойство и тревожность;

напряженность;

склонность жаловаться;

отрицательное восприятие событий;

нарушение социальной адаптации;

неспособность контролировать собственные желания и влечения;

склонность поддаваться панике;

расстройство;

ощущение подавленности;

снижение способности адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Эти симптомы значительно нарушают качество жизни больных. При этом чаще всего они стесняются своих психологических проблем, опасаются осуждения окружающих, в ряде случаев пациенты с неврозами и неврозоподобными состояниями склонны объяснять свои симптомы соматическими заболеваниями (Holubova M. et al., 2019).

В исследованиях показано, что действующе вещество препарата Адаптол — мебикар — способствует уменьшению выраженности вегетативной дисфункции, симптомов тревоги, а также улучшению когнитивных функций. При этом мебикар характеризуется хорошим профилем безопасности. Благодаря высокой эффективности и хорошей переносимости может быть рекомендован в качестве противотревожного препарата первой линии (Zhitkova J.V., Hasanova D.R., 2017).

Адаптол при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Согласно инструкции Министерства здравоохранения Украины Адаптол показан при кардиалгиях разного генеза. В то же время возможности применения Адаптола в кардиологической практике значительно шире. Состояние психоэмоциональной сферы оказывает значительное влияние на уровень артериального давления. Повышенный тонус вегетативной нервной системы, нарушение баланса между процессами возбуждения и торможения в сторону преобладания возбудимости отмечают у многих пациентов с артериальной гипертензией. Так, в исследованиях показана эффективность Адаптола в комплексной терапии артериальной гипертензии 1-й стадии. В исследовании продемонстрировано повышение уровня ситуативной и личной тревожности у пациентов с артериальной гипертензией. Адаптол в суточной дозе 1500 мг, разделенной на три приема, способствовал улучшению психовегетативной адаптации больных артериальной гипертензией 1-й стадии (Frolova N.I. et al., 2013). В другом исследовании показано, что Адаптол в сочетании с антигипертензивными препаратами способствовал более выраженному снижению уровня артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией, чем терапия только антигипертензивными лекарственными средствами. Эксперты рекомендуют применять Адаптол в сочетании с антигипертензивной терапией у пациентов с артериальной гипертензией и вегетативными дистоническими расстройствами (Duma S.N., 2013).

В каких ещё случаях показан Адаптол?

Синдром эмоционального (профессионального) выгорания — это психологический синдром, возникающий в результате хронического стресса, связанного с работой или уходом за больными. Характеризуется развитием физического и психического истощения, деперсонализацией и снижением личных достижений. Особенно подвержены развитию синдрома эмоционального выгорания медицинские работники. Так, по оценкам ряда экспертов, синдром эмоционального выгорания отмечают у около 50% врачей (Rodrigues H. et al., 2018). В исследовании показана эффективность Адаптола в терапии синдрома эмоционального выгорания. Так, по данным клинико-психологического анализа и электроэнцефалографического исследования (ЭЭГ), Адаптол способствовал снижению астенизации, тревожности и нормализации функциональной активности головного мозга у пациентов с синдромом эмоционального выгорания (Chutko L.S. et al., 2010).

Генерализованное тревожное расстройство. Основным симптомом этого заболевания является устойчивая тревога, не связанная с какими-либо событиями. Также выявляют беспокойство, дрожь, повышенное потоотделение, мышечное напряжение, головокружение. В исследовании показана эффективность Адаптола в терапии генерализованного тревожного расстройства. Так, снижение интенсивности симптомов отмечалось у 68,6% пациентов. При этом в исследовании не зарегистрированы побочные эффекты, связанные с приемом препарата (Chutko L.S. et al., 2012).

Адаптол: контроль над эмоциями

В наше сложное время все мы подвержены постоянному воздействию значительного количества стрессорных факторов. Переживание за близких, новости с фронта, беспокойство по поводу будущего — все это влияет на каждого из нас. В то же время именно сейчас важно не поддаваться тревоге, панике и унынию, принимать трезвые решения и смотреть в будущее с верой в лучшее. Адаптол — эффективный и безопасный безрецептурный препарат, способствующий уменьшению выраженности тревоги, беспокойства, страха, эмоциональной лабильности (перепадов настроения) и повышенной раздражительности. Если у вас или у ваших близких появились подобные симптомы, обсудите с врачом возможность применения Адаптола. Важно, что применение Адаптола можно сочетать с приемом других лекарственных средств, включая антигипертензивные, антигистаминные препараты, оральные контрацептивы, нейролептики, транквилизаторы и другие.

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