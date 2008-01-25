Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииАдаптол — стресс не нарушит вашу жизнь!

Адаптол — стресс не нарушит вашу жизнь!

Опубликовано  23.06.2023

Тревога, беспокойство, невозможность сосредоточиться, страх, повышение артериального давления и кардиалгии (боль в сердце) на фоне эмоциональных нарушений и стрессорных событий, паника, уныние, эмоциональная лабильность, нарушение адаптации к окружающей среде — вам знакомо что-то из этих симптомов? Может быть, вы отмечали эти или похожие симптомы у близкого человека?

Адаптол — безрецептурный препарат, применяемый в терапии расстройств тревожно-невротического спектра. Действующее вещество препарата — мебикар. Мебикар оказывает умеренное транквилизирующее (противотревожное) и седативное действие. При этом препарат не вызывает миорелаксации (снижение мышечного тонуса) и сонливости. Препарат способствует улучшению когнитивных функций — его можно принимать студентам и лицам интеллектуального труда. Адаптол также проявляет антиоксидантную и ноотропную активность. Важно, что по химическому строению действующее вещество Адаптола — мебикар — близко к природным метаболитам нашего организма. Препарат не накапливается в организме, не вызывает привыкания, зависимости и синдрома отмены.

Когда показан Адаптол?

  • Адаптол применяется при лечении неврозов и неврозоподобных состояний. Так, Адаптол показан при таких симптомах, как повышенная раздражительность, эмоциональная лабильность, тревожность, страх.
  • В комплексной терапии нейролептиками и транквилизаторами для уменьшения выраженности соматовегетативных и неврологических побочных эффектов препаратов этой группы.
  • При кардиалгиях разного генеза (за исключением стенокардии, боли в области сердца, связанных с ишемической болезнью сердца).
  • Для уменьшения влечения к курению и облегчения никотиновой абстиненции в составе комплексной терапии никотиновой зависимости.

Адаптол в лечении неврозов и неврозоподобных состояний

По оценкам экспертов, неврозы и неврозоподобные состояния в течение жизни выявляют у около 1/3 населения в целом. При этом чаще невротические расстройства выявляют у лиц среднего возраста и женщин (Holubova M. et al., 2019).

Какие же проявления невротических расстройств? Основными симптомами неврозов и неврозоподобных расстройств являются:

  • повышенное беспокойство и тревожность;
  • напряженность;
  • склонность жаловаться;
  • отрицательное восприятие событий;
  • нарушение социальной адаптации;
  • неспособность контролировать собственные желания и влечения;
  • склонность поддаваться панике;
  • расстройство;
  • ощущение подавленности;
  • снижение способности адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Эти симптомы значительно нарушают качество жизни больных. При этом чаще всего они стесняются своих психологических проблем, опасаются осуждения окружающих, в ряде случаев пациенты с неврозами и неврозоподобными состояниями склонны объяснять свои симптомы соматическими заболеваниями (Holubova M. et al., 2019).

В исследованиях показано, что действующе вещество препарата Адаптол — мебикар — способствует уменьшению выраженности вегетативной дисфункции, симптомов тревоги, а также улучшению когнитивных функций. При этом мебикар характеризуется хорошим профилем безопасности. Благодаря высокой эффективности и хорошей переносимости может быть рекомендован в качестве противотревожного препарата первой линии (Zhitkova J.V., Hasanova D.R., 2017).

Адаптол при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Согласно инструкции Министерства здравоохранения Украины Адаптол показан при кардиалгиях разного генеза. В то же время возможности применения Адаптола в кардиологической практике значительно шире. Состояние психоэмоциональной сферы оказывает значительное влияние на уровень артериального давления. Повышенный тонус вегетативной нервной системы, нарушение баланса между процессами возбуждения и торможения в сторону преобладания возбудимости отмечают у многих пациентов с артериальной гипертензией. Так, в исследованиях показана эффективность Адаптола в комплексной терапии артериальной гипертензии 1-й стадии. В исследовании продемонстрировано повышение уровня ситуативной и личной тревожности у пациентов с артериальной гипертензией. Адаптол в суточной дозе 1500 мг, разделенной на три приема, способствовал улучшению психовегетативной адаптации больных артериальной гипертензией 1-й стадии (Frolova N.I. et al., 2013). В другом исследовании показано, что Адаптол в сочетании с антигипертензивными препаратами способствовал более выраженному снижению уровня артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией, чем терапия только антигипертензивными лекарственными средствами. Эксперты рекомендуют применять Адаптол в сочетании с антигипертензивной терапией у пациентов с артериальной гипертензией и вегетативными дистоническими расстройствами (Duma S.N., 2013).

В каких ещё случаях показан Адаптол?

  • Синдром эмоционального (профессионального) выгорания — это психологический синдром, возникающий в результате хронического стресса, связанного с работой или уходом за больными. Характеризуется развитием физического и психического истощения, деперсонализацией и снижением личных достижений. Особенно подвержены развитию синдрома эмоционального выгорания медицинские работники. Так, по оценкам ряда экспертов, синдром эмоционального выгорания отмечают у около 50% врачей (Rodrigues H. et al., 2018). В исследовании показана эффективность Адаптола в терапии синдрома эмоционального выгорания. Так, по данным клинико-психологического анализа и электроэнцефалографического исследования (ЭЭГ), Адаптол способствовал снижению астенизации, тревожности и нормализации функциональной активности головного мозга у пациентов с синдромом эмоционального выгорания (Chutko L.S. et al., 2010).
  • Генерализованное тревожное расстройство. Основным симптомом этого заболевания является устойчивая тревога, не связанная с какими-либо событиями. Также выявляют беспокойство, дрожь, повышенное потоотделение, мышечное напряжение, головокружение. В исследовании показана эффективность Адаптола в терапии генерализованного тревожного расстройства. Так, снижение интенсивности симптомов отмечалось у 68,6% пациентов. При этом в исследовании не зарегистрированы побочные эффекты, связанные с приемом препарата (Chutko L.S. et al., 2012).

Адаптол: контроль над эмоциями

В наше сложное время все мы подвержены постоянному воздействию значительного количества стрессорных факторов. Переживание за близких, новости с фронта, беспокойство по поводу будущего — все это влияет на каждого из нас. В то же время именно сейчас важно не поддаваться тревоге, панике и унынию, принимать трезвые решения и смотреть в будущее с верой в лучшее. Адаптол — эффективный и безопасный безрецептурный препарат, способствующий уменьшению выраженности тревоги, беспокойства, страха, эмоциональной лабильности (перепадов настроения) и повышенной раздражительности. Если у вас или у ваших близких появились подобные симптомы, обсудите с врачом возможность применения Адаптола. Важно, что применение Адаптола можно сочетать с приемом других лекарственных средств, включая антигипертензивные, антигистаминные препараты, оральные контрацептивы, нейролептики, транквилизаторы и другие.

Adaptol16062023UA

Опубликовано  23.06.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости