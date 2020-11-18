Адаптол ― препарат из группы (согласно классификации АТС) психостимуляторов, средств, применяемых при синдроме дефицита внимания и гиперактивности и ноотропных средств. Действующее вещество Адаптола ― мебикар.

У Адаптола широкие показания к применению, включающие терапию неврозов и неврозоподобных состояний, соматовегетативные проявления предменструального синдрома и менопаузы, кардиалгии различного генеза (кроме ИБС). Адаптол также применяется как дополнительный препарат при терапии нейролептиками или транквилизаторами с целью коррекции вызываемых этими препаратами побочных эффектов. В условиях стресса Адаптол может применяться в качестве церебропротектора и адаптогена. Кроме того, он уменьшает тягу к курению и применяется в лечении никотиновой зависимости.

По химическому строению мебикар ― это производное бициклической бисмочевины (тетраметилтетраазабициклооктандион). Он оказывает выраженный анксиолитический и вегетостабилизирующий эффекты. Важными преимуществами препарата является то, что он не вызывает миорелаксацию и снотворный эффект, не нарушает координацию движений. В то же время Адаптол может применяться в комплексной терапии нарушений сна (Кожокова Л.З., Мкртчян В.Р., 2014).

Когда необходим Адаптол?

Код МКБ 10 F40–48 обозначает «Невротические расстройства, стресс-индуцированные расстройства и соматоформные расстройства». Это и фобические тревожные расстройства, включая социофобию, и тревожные и панические расстройства, соматоформные расстройства, постстрессовые реакции и нарушения адаптации. Все они относятся к расстройствам невротического спектра (другое, встречающееся в литературе название — неврозы и неврозоподобные расстройства). Согласно данным эпидемиологических исследований, у около 1/ 3 населения отмечают невротические расстройства в течение жизни. Чаще невротическим расстройствам подвержены лица среднего возраста и женщины (Holubova M. et al., 2019).

Неврозы характеризуются обратимостью симптомов. Их этиология считается многофакторной, включающей как наследственные, так и социальные (психотравмирующие ситуации) и психологические факторы (например неправильное воспитание, завышенные требования, акцентуации характера) (Турсынов Н.И. и соавт., 2016).

Основными проявлениями невротических расстройств являются повышенное беспокойство, напряженность, склонность жаловаться, воспринимать события в негативном ключе, нарушения социальной адаптации, неспособность контролировать собственные желания и влечения, поддаваться панике, а также симптомы депрессивного характера, такие как уныние, ощущение подавленности и др. Важным симптомом является нарушение способности справляться со стрессовыми ситуациями.

Эти симптомы значительно нарушают качество жизни больных. При этом многие пациенты опасаются осуждения окружающих и не признают свои психологические проблемы, что влечет за собой отсутствие адекватного лечения и усугубление состояния. Некоторые пациенты склонны испытывать чувство вины и стыда за свои психологические проблемы/психиатрические заболевания, другие — объяснять свои симптомы соматическими заболеваниями. Таким образом, значительное количество больных остается без надлежащей психологической или психиатрической помощи (Holubova M. et al., 2019). Это говорит о важности образованности в этой области врачей семейной медицины и врачей узкого профиля и включения в терапию пациентов с соматическим заболеванием и сопутствующими проблемами психологического плана соответствующих медикаментов. Недооценка психоэмоционального состояния больных зачастую приводит к недостаточной эффективности терапии основного заболевания (Мусина Ф.С. и соавт., 2013).

Мебикар проникает через ГЭБ и воздействует на центры гипотоламуса и лимбической системы (Мусина Ф.С. И соавт., 2013). Адаптол оказывает антагонистическое влияние на адренергическую и глутаматергическую систему и стимулирующее на серотонин- и ГАМК-ергические тормозные механизмы в головном мозге. Эти механизмы объясняют его вегетостабилизирующее, анксиолитическое, транквилизирующее действие, а также умеренный ноотропный эффект. Адаптол повышает умственную и физическую работоспособность (Черняк С.В. и соавт., 2019).

Место Адаптола в кардиологической практике

Тревожно-депрессивные, неврозоподобные заболевания являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистой заболеваемости. Кроме того, они усугубляют течение уже существующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что добавление Адаптола к стандартной антигипертензивной терапии способствует усилению ее гипотензивного эффекта, а также нормализации суточного профиля АД. Именно вегетативная дисфункция, повышение тонуса симпатической нервной системы, обусловленные дисрегуляцией высших центров в диэнцефальной области головного мозга (ответственной также за эмоциональное состояние) приводят к повышению вариабельности АД. Таким образом, Адаптол воздействует не только на эмоциональную сферу, но и может служить вспомогательным средством в терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы (Черняк С.В. и соавт., 2019).

Мебикар нашел свое место и в терапии ИБС в сочетании с сопутствующими тревожными расстройствами. У пациентов с ИБС часто наблюдаются симптомы тревоги, депрессия, вегетативные расстройства. При этом тревожно-депрессивный синдром может проявляться как психическими симптомами, такими как раздражительность, нарушения сна и концентрации внимания, беспокойство, так и соматическими. Последние включают приступы учащенного сердцебиения, ощущение приливов, головокружения, тремор, функциональные нарушения работы ЖКТ, нарушения мочеиспускания. Для таких пациентов важно не только подобрать лечение основного заболевания, но и провести коррекцию психического состояния с применением как психотерапии, так и медикаментозных средств. При этом следует отдавать предпочтение препаратам с комплексным действием. Этим требованиям отвечает мебикар. Эффективность мебикара в лечении расстройств тревожного спектра подтверждается во многих исследованиях. Кроме того, важным моментом, определяющим целесообразность выбора мебикара у пациентов с сопутствующей патологией, является отсутствие негативного влияния препарата на сердечно-сосудистую деятельность. Он не влияет на системную гемодинамику и не угнетает сердечную сократимость (Колесник М., 2014).

Клинический интерес представляет влияние Адаптола на липидный обмен. В одном из исследований, включившем 104 больных со стенокардией напряжения I–III ФК, а также тревожными и тревожно-депрессивными расстройствами было установлено, что кроме анксиолитического действия, Адаптол обладает гиполипидемическим эффектом. Так, у больных было отмечено снижение уровня общего ХС, ЛПНП и ТГ, а также повышение уровня ЛПВП уже через месяц терапии (Кожокова Л.З., Мкртчян В.Р., 2014).

Возможности Адаптола в терапии климактерического синдрома

Для периода менопаузы является физиологичным повышение тонуса симпатической нервной системы. Это один из факторов, объясняющих высокую частоту развития артериальной гипертензии (АГ) у женщин старшего возраста по сравнению с женщинами репродуктивного возраста. Более чем 80% женщин в период постменопаузы подвержены тревожно-депрессивным расстройствам. Эмоциональная лабильность, повышенная тревожность и раздражительность, депрессия, снижение либидо и повышенная утомляемость ― все эти симптомы являются проявлениями психоэмоциональных и нейровегетативных нарушений, развивающихся в перименопаузу. Все эти изменения значительно снижают качество жизни пациенток в перименопаузальный период, нарушают их физическую и социальную активность. В исследовании (n=60) было выявлено, что Адаптол уменьшал выраженность психоэмоциональных симптомов у женщин в период перименопаузы. Кроме того, при добавлении к антигипертензивным препаратам он способствовал улучшению суточного профиля и уменьшению вариабельности АД по данным суточного мониторинга. В исследовании не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов Адаптола, у одной участницы наблюдалась тошнота. Не выявлено привыкания к данному препарату и развития синдрома отмены Адаптола (Семенкова Г.Г., Матвиенко Е.Е., 2009).

В каких еще клинических ситуациях целесообразно применение Адаптола?

Синдром раздраженного кишечника часто приводит к формированию у больных астенического синдрома. Также могут наблюдаться нарушения сна, симптомы тревожно-депрессивного спектра. В одном из исследований (n=52) была подтверждена эффективность месячного курса приема Адаптола в коррекции невротических и психосоматических изменений у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. При этом не было отмечено возникновения побочных реакций (Алексеев Е.Е., Веселова Е.Н., 2012).

С учетом современных взглядов на патогенез хронических кожных заболеваний, их терапия предполагает применение противотревожных препаратов (Мусина Ф.С. и соавт., 2013). Адаптол при этом является препаратом выбора благодаря своим многогранным свойствам и безопасности применения. Так, в недавнем исследовании (n=47) была подтверждена эффективность Адаптола в терапии депрессивных расстройств у больных с псориазом и псориатическим артритом (выраженность симптомов депрессии и тревоги оценивали по шкале Цунга, состоящей из 20 пунктов, оцениваемых больным в диапазоне 1–4 баллов. Оценка менее 50 баллов соответствует отсутствию депрессии, более 70 — тяжелой депрессии). Тяжесть течения псориаза оценивалась по индексу PASI (учитывает как площадь поражений, так и выраженность 3 основных симптомов, покраснение, шелушение и утолщение от «нет» до «очень сильно») и было установлено, что у больных, принимавших Адаптол (n=31), снижение индекса составило 83,57%, а в группе стандартного лечения (n=16) только 54,21%. Выраженность болевого синдрома, обусловленного псориатическим артритом, оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы ВАШ (0–10 баллов). Более выраженное уменьшение выраженности болевого синдрома наблюдалось в группе, принимавшей Адаптол. Также при применении Адаптола было отмечено более значительное улучшение качества жизни больных (определялось по шкале дерматологического индекса качества жизни — ДИКЖ) (Мусина Ф.С. и соавт., 2013). Атопический дерматит (АД) ― хроническое аллергическое заболевание кожи. В его основе лежат нарушения иммуноглобулин-Е(IgE)-зависимого иммунного ответа. Возможно сочетание АД с другими аллергическими заболеваниями, такими как аллергический ринит, БА. В развитии АД играют роль наследственность, сенсибилизация к различным аллергенам (домашней пыли, пыльце растений, плесневым грибкам, эпидермису животных), наличие очагов хронической инфекции. Факторами риска развития атопического дерматита также являются дисбактериоз кишечника, хронические заболевания ЖКТ, гельминтозы, неблагоприятная экологическая ситуация и бесконтрольная частая антибиотикотерапия. Кроме того, важную роль играют функциональные расстройства деятельности нервной системы. Повышенный тонус вегетативной нервной системы, нарушение баланса между процессами возбуждения и торможения, в сторону преобладания возбудимости наблюдаются у большинства больных с АД. Некоторые авторы рассматривают эти расстройства как вторичные по отношению к АД. В то же время нарушения функций нервной системы играют роль в формировании рецидивирующего течения АД (Хаитов Р.М., 2002).

В исследовании (n=53) была оценена эффективность Адаптола в терапии сопутствующих АД нервно-психических нарушений. Пациенты 1-й группы (n=23) получали стандартное лечение, пациенты 2-й группы (n=30) в дополнение к стандартному лечению принимали Адаптол (в дозе 300 мг 2 раза/сут). Оценка состояния больных проводилась до начала приема препаратов и через 1 мес терапии. Психическое состояние определялось по шкале стандартного многофакторного метода исследования личности (СМИЛ, включает 556 утверждений, на которые пациент отвечает «да», «нет», «не знаю». Результаты оцениваются по 10 графикам, обозначающим личностные характеристики, и 3 контрольным шкалам). При первичном обследовании было установлено, что у больных АД преобладали психастенические состояния, нарушение социальной адаптации и симптомы депрессивного спектра. При повторном обследовании было выявлено, что на фоне приема Адаптола наблюдалось значительное уменьшение выраженности тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов с АД, что способствует социальной реабилитации этих больных. Кроме того, во 2-й группе наблюдалось более раннее наступление клинической ремиссии ― исчезновение сыпи отмечали на 6–8 дней раньше, чем в 1-й группе. Эти факты подтверждает важность коррекции психологического состояния больных с АД (Ковалёва Л.Н. и соавт., 2012).

Адаптол: заключение

Адаптол обладает выраженным вегетостабилизирующим и умеренным ноотропным действием. Для него характерны антиоксидантные, антигипоксические, стрессопротекторные свойства. Важными преимуществами Адаптола является то, что он не вызывает снижения мышечного тонуса, сонливости, апатии, обеднения эмоциональной сферы (Турсынов Н.И. и соавт., 2016). Широкий диапазон терапевтических доз позволяет подобрать эффективную дозу в каждой конкретной клинической ситуации и корректировать ее соответственно динамике выраженности симптомов. Кроме того, с клинической точки зрения особенно важна возможность сочетать прием Адаптола и других лекарственных средств, включая антигипертензивные, антигистаминные, оральные контрацептивы, нейролептики, транквилизаторы и др. (Мусина Ф.С. и соавт., 2013).

