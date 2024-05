В настоящее время абиратерон применяют для лечения больных с поздними стадиями рака предстательной железы, в частности, когда опухоль метастазировала или проросла в соседние органы. Его также применяют при отсутствии эффекта от стандартной гормональной терапии. Абиратерон назначают в комбинации с преднизолоном.

Сегодня не существует однозначного мнения по поводу применения абиратерона для лечения пациентов с ранними стадиями рака предстательной железы. Для оценки преимуществ применения данного препарата при этом показании было проведено исследование STAMPEDE. Его целью была проверка гипотезы: включение абиратерона в стандартную схему терапии местнораспространенного рака предстательной железы может в 2 раза снизить риск летального исхода вследствие этого заболевания. В команду исследователей вошли представители 2 организаций — Университетского колледжа Лондона (University College London) и Института исследования рака (The Institute of Cancer Research — ICR) в Лондоне.

Всего в 2 группы исследования были включены 1974 пациента. 988 пациентов получили стандартную схему лечения (локальная радиотерапия, хирургическое вмешательство, агонисты лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона), а 986 больных получали стандартное лечение в сочетании с абиратероном. Кроме того, в группе абиратерона 527 из 986 пациентов также получали энзалутамид — дополнительный гормональный препарат.

После 6 лет наблюдения было установлено, что включение абиратерона или энзалутамида в стандартную схему лечения пациентов с онкопатологией предстательной железы улучшало выживаемость и снижало вероятность распространения рака. В течение 6-летнего периода наблюдения летальный исход вследствие прогрессирования рака предстательной железы был зафиксирован у 7% пациентов, получавших абиратерон, по сравнению с 15% больных, получавших стандартную схему лечения + плацебо. Дополнительное назначение энзалутамида не привело к повышению эффективности терапии относительно схемы лечения с абиратероном и сопровождалось большим количеством побочных эффектов.

Таким образом установлено, что применение абиратерона для лечения больных раком предстательной железы на более ранней стадии может продлить жизнь и предотвратить распространение онкопатологии. Результаты исследования опубликованы в журнале «The Lancet».

Главный исследователь Ник Джеймс (Nick James), профессор, изучающий рак предстательной железы и мочевого пузыря в ICR, отметил, что результаты исследования STAMPEDE могут значительно повлиять на стандарты лечения. В настоящее время абиратерон назначают только пациентам с поздними стадиями рака предстательной железы. Однако полученные результаты демонстрируют, что препарат можно эффективно применять для лечения пациентов на ранних стадиях рака предстательной железы — при этом улучшается выживаемость и снижается риск прогрессирования. Следующим шагом для Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (The National Institute for Health and Care Excellence — NICE) является рассмотрение и внедрение результатов исследования в практику с дальнейшим включением абиратерона в схему стандартной терапии больных раком предстательной железы.

Абиратерон был разработан в ICR и в 2012 г. институт лоббировал предоставление данного препарата в Национальную службу здравоохранения Великобритании (National Health Service — NHS), и теперь его применяют для лечения тысяч пациентов с поздними стадиями рака предстательной железы.

По материалам www.medicalxpress.com