9 мифов о хронической обструктивной болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это общий термин для целого ряда прогрессирующих заболеваний органов дыхания, ведущих к затруднению дыхания, появлению одышки и кашля. Наиболее распространенными формами ХОБЛ являются хронический бронхит и эмфизема легких.

Существует множество мифов про ХОБЛ. Наиболее распространенные из них опровергают доктор Нил Шахтер (Neil Schachter), профессор пульмонологии, интенсивной терапии, медицины окружающей среды и общественного здравоохранения в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) в Нью-Йорке, и доктор Шахрияр Ядегар (Shahryar Yadegar), специалист по интенсивной терапии, пульмонолог и медицинский директор отделения интенсивной терапии в Медицинском центре Провиденс Седарс-Синай Тарзана (Providence Cedars-Sinai Tarzana) в Калифорнии.

1. ХОБЛ — редкое заболевание.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 г. ХОБЛ привела к 3,23 млн летальных исходов. В США ХОБЛ диагностирована у более чем 16 млн американцев. Кроме того, доктор Ш. Ядегар считает, что существует значительная гиподиагностика ХОБЛ, и миллионы случаев данного заболевания остаются невыявленными.

Американская ассоциация легких (American Lung Association — ALA) рекомендует всем, у кого наблюдаются хронический кашель, одышка, частые респираторные инфекции, отхаркивание мокроты, хрипы в грудной клетке, обсудить с лечащим врачом возможность прохождения спирографии для выявления нарушения функции внешнего дыхания.

2. ХОБЛ — болезнь курильщиков.

Курение — частный, но не единственный фактор риска развития ХОБЛ. Загрязнение воздуха, вдыхание различных частиц и аэрозолей на рабочем месте, респираторные инфекции и некоторые формы бронхиальной астмы (БА), генетическая предрасположенность (в первую очередь дефицит альфа-1-антитрипсина) также могут способствовать развитию ХОБЛ.

Ш. Ядегар подчеркнул, что около 10–20% пациентов с ХОБЛ никогда не курили и не являлись пассивными курильщиками.

3. ХОБЛ — болезнь пожилых людей.

ХОБЛ, безусловно, чаще отмечают у людей пожилого возраста. В то же время в США в период 2007–2009 гг. ХОБЛ была диагностирована у 2% мужчин и 4,1% женщин в возрасте 24–44 лет и у 2% мужчин и 3% женщин в возрасте 18–24 лет.

Доктор Н. Шахтер объяснил, что значительная часть людей, которым поставлен диагноз в возрасте младше 50 лет, имеют наследственную форму заболевания, которая связана с дефицитом альфа-1-антитрипсина.

4. ХОБЛ поражает только органы дыхания.

Доктор Н. Шахтер поясняет, что при ХОБЛ развивается так называемый системный воспалительный процесс, осложняющий течение и повышающий риск развития сопутствующих заболеваний, включая болезни сердца, рак легкого, артериальную гипертензию, остеопороз и сахарный диабет. Кроме того, многие из этих заболеваний имеют общие факторы риска, что повышает вероятность их возникновения при ХОБЛ. Например, курение является фактором риска развития как ХОБЛ, так и сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Пациентам с ХОБЛ противопоказаны физические упражнения.

Пациенты с ХОБЛ отмечают одышку при занятиях спортом. В то же время Ш. Ядегар подчеркнул, что он рекомендует физические упражнения, поскольку регулярные нагрузки и дыхательные упражнения способствуют улучшению функции внешнего дыхания. Таким образом, занятия лечебной физкультурой — один из методов терапии ХОБЛ. Эксперты Американской ассоциации легких подчеркивают, что занятия физическими упражнениями необходимо проводить под регулярным контролем врача.

6. Избыточная масса тела не влияет на течение ХОБЛ.

Доктор Н. Шахтер объяснил, что избыточная масса тела может обусловливать усугубление течения ХОБЛ.

7. Если у вас ХОБЛ, нет смысла бросать курить.

Доктор Н. Шахтер пояснил, что никогда не поздно бросить курить: дальнейшее курение ускоряет прогрессирование нарушения функции внешнего дыхания и может обусловливать усиление выраженности симптомов.

8. Одышка — единственный симптом ХОБЛ.

Одышка — основной симптом ХОБЛ, но не единственный. У больных с ХОБЛ могут также наблюдаться кашель, избыточное выделение мокроты, частые респираторные инфекции, нарушения сна, беспокойство, депрессия, боль и снижение когнитивных функций.

9. Здоровое питание не влияет на риск развития ХОБЛ.

Доктор Н. Шахтер рассказал, что, согласно полученным в недавнем обзоре клинических исследований данным, употребление достаточного количества фруктов, клетчатки и рыбы снижает риск развития ХОБЛ.

Эксперты акцентируют внимание на том, что ХОБЛ — неизлечимое хроническое заболевание, требующее длительной поддерживающей терапии. Однако правильно подобранное лечение в сочетании с изменением образа жизни позволяет значительно снизить выраженность симптомов данного заболевания и повысить качество жизни пациентов.

По материалам www.medicalnewstoday.com