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Новости медицины и фармации7 типов симптомов COVID-19 и изменения формулы крови

7 типов симптомов COVID-19 и изменения формулы крови

Опубликовано  11.11.2020

Существует 7 различных легких форм COVID-19. Однако даже они оставляют после себя значительные изменения в иммунной системе, которые длятся до 10 нед, отметили австрийско-российские ученые, опубликовавшие материалы своего исследования в журнале «Allergy»*.

В исследовании приняли участие 109 реконвалесцентов (исследовательская группа) и 98 здоровых людей (контрольная группа). На основе собранных данных ученые разделили симптомы COVID-19 на 7 групп: 1-я — гриппоподобные (с лихорадкой, ознобом, утомляемостью и кашлем); 2-я — напоминающие простуду (ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа); 3-я — боль в суставах и мышцах; 4-я — конъюнктивит; 5-я — легочные проблемы (пневмония и одышка); 6-я — проблемы с желудочно-кишечным трактом (включая диарею, тошноту и головную боль); 7-я — потеря запаха и вкуса.

Ученые считают, что последняя группа симптомов, то есть потеря обоняния и вкуса, характерна для лиц с «молодой иммунной системой», то есть с относительно большим количеством иммунных Т-клеток, недавно мигрировавших из тимуса.

По данным авторов, даже через 70 дней после острой инфекции SARS-CoV2 у реконвалесцентов COVID-19 (n=109) наблюдается длительное снижение количества нейтрофилов по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы (n=98), что сопровождается активацией Т-клеток, о чем свидетельствует более высокая экспрессия HLA-DR (CD8+ Т-клетки) и CD38 (CD4+ и CD8+).

Такая длительная нейтропения нехарактерна для большинства респираторных вирусных инфекций. Так, в большинстве случаев она возникает в течение первых нескольких дней заболевания и длится максимум 8 дней (при инфицировании респираторно-синцитиальным вирусом, гриппом A и B и парвовирусом). Только некоторые вирусы связаны со снижением количества нейтрофилов и даже нейтропенией после острой фазы инфекции, например как Эпштейна — Барр, гепатита A, кори, ветряной оспы, трехдневной лихорадки (сицилийский тип) и краснухи. При двух последних вирусных инфекциях сниженное количество нейтрофилов сохраняется до 6 нед после первоначального заражения. Механической основой снижения количества нейтрофилов может быть либо фиксирующие комплемент антинейтрофильные антитела, либо истощение нейтрофилов. По наблюдению авторов, даже через 70 дней после заражения SARS-CoV-2 Т-клетки экспрессируют HLA-DR и CD38, что свидетельствует об их устойчивой активации данным вирусом. Нейтрализующие антитела сформировались по меньшей мере у 50–60% исследованных, что требует дальнейшего изучения. Так, по наблюдению авторов, выздоровление возможно и без формирования гуморального ответа, что видно на примере больного, проходившего химиотерапию.

Авторы представили и другие убедительные доказательства значительного и длительного воздействия инфекции SARS-CoV-2 на иммунную систему человека на разных уровнях даже после легкого течения COVID-19, включая потенциально неблагоприятные (нейтропения и уменьшение количества регулирующих Т-лимфоцитов).

По материалам onlinelibrary.wiley.com

* Kratzer B., Trapin D., Ettel P. et al. (2020) Immunological imprint of COVID‐19 on human peripheral blood leukocyte populations. Allergy. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/all.14647

Опубликовано  11.11.2020

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