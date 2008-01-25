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Новости медицины и фармации5 мифов о туберкулезе

5 мифов о туберкулезе

Опубликовано  29.03.2021

Туберкулез — это бактериальная инфекция. В первую очередь заболевание поражает легкие, но может также повлиять на другие органы и системы.

Симптомы включают хронический кашель с кровянистой слизью, лихорадку и ночное повышенное потоотделение. Еще один распространенный симптом — уменьшение массы тела, поэтому люди называли туберкулез «чахоткой».

Бактерии, вызывающие туберкулез (Mycobacterium tuberculosis), передаются от одного человека к другому через капли, выделяемые при кашле или чихании. После передачи болезнь может прогрессировать по-разному, в зависимости от реакции иммунной системы хозяина.

Туберкулез поражает людей на протяжении тысячелетий, и до сих пор остается одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний в мире. Ежедневно от туберкулеза умирают около 4000 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 г. туберкулез стал причиной 1,4 млн случаев смерти во всем мире.

По оценкам ВОЗ, в период 2015–2019 г. глобальная заболеваемость туберкулезом ежегодно снижалась примерно на 2%. Однако, учитывая тревожный рост туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем ученые смогут искоренить это излечимое и поддающееся профилактике заболевание.

Сегодня по-прежнему существует значительная стигма, связанная с туберкулезом. Разоблачение некоторых мифов, связанных с данным заболеванием, может помочь постепенно избавиться от этого явления.

Миф 1. Все больные туберкулезом заразны

Это неправда. Человек, больной туберкулезом, может передать инфекцию, только если у него появятся симптомы. Это означает, что человек с латентной инфекцией не может передавать туберкулез.

Кроме того, человек может передавать туберкулез только в том случае, если бактерии находятся в легких или горле. Если бактерии находятся в других частях тела, например, в почках или позвоночнике, маловероятно, что человек передаст инфекцию.

Как правило, люди с туберкулезом перестают быть заразными через 2–3 нед после начала лечения.

Миф 2. Туберкулез является генетическим заболеванием

Хотя раньше люди считали, что туберкулез передается от родителей к детям, это миф.

Такое заблуждение могло возникнуть из-за того, что люди, живущие в одном доме, часто заболевали этим заболеванием. Сегодня известно, что это связано с тем, что непосредственная близость людей облегчала распространение бактерий от человека к человеку.

Миф 3. Туберкулез не поддается лечению

Это неверно. Туберкулез поддается лечению. Наиболее распространенным средством лечения латентной туберкулезной инфекции является антибиотик изониазид. Больным туберкулезом назначают принимать это лекарственное средство по 1 таблетке в сутки в течение 6–9 мес.

Лицам с активной инфекцией врачи обычно назначают комбинацию антибактериальных препаратов на срок от 6 до 12 мес. Распространенной комбинацией является изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило 10 препаратов для лечения туберкулеза.

Лицам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью может понадобиться не менее 6 лекарственных средств, чтобы побороть инфекцию.

Миф 4. Туберкулез поражает людей только в странах с низким уровнем дохода

Это миф. Туберкулез может поражать людей в любой точке мира. Однако есть определенные регионы, где туберкулез более распространен.

По данным ВОЗ, в 2019 г. 44% новых случаев туберкулеза зафиксированы в Юго-Восточной Азии. На 8 стран приходится две трети новых случаев: Индия, Индонезия, Китай, Филиппины, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Южная Африка.

Миф 5. Туберкулез всегда приводит к летальному исходу

Это неправда. Без лечения туберкулез может привести к летальному исходу, но с помощью современной медицины врачи могут успешно вылечить болезнь.

24 марта 1882 г. доктор Роберт Кох объявил, что он обнаружил возбудителя туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). Это открытие проложило путь к диагностике и лечению этой болезни. Спустя почти 140 лет борьба продолжается.

По материалам medicalnewstoday.com,

иллюстрация the-scientist.com

Опубликовано  29.03.2021

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