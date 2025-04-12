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Жгут кровоостанавливающий турникет Питон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)

Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 335,50 грн
в 4 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
АВ-Фарма
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия