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Жгут кровоостанавливающий турникет Питон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)
Жгут кровоостанавливающий турникет Питон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)
Запорожье
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Открывается в 05:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
841.5 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
343,00
грн
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Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
844.5 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
354,20
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
845.3 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
335,50
грн
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Закрыто
Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
849.6 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
350,40
грн
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