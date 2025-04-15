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Жгут кровоостанавливающий турникет Питон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)
Жгут кровоостанавливающий турникет Питон-3 (Tourniquet hemostatic turnstile Piton-3)
Днепр
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Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
809.4 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
343,00
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
809.7 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
354,20
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
810.8 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
335,50
грн
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Закрыто
Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
816.0 км
Жгут кровоостанавливающий турникет ПИТОН-3 №1
АВ-Фарма
350,40
грн
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