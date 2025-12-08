Киев
Контейнеры/емкости и другие изделия для хранения и транспортировки
Изотермический контейнер (Isothermal container)
от
119,00
грн
в 1 аптеке других городов
Характеристики
Производитель
Изотех
Медицинские изделия
Контейнеры/емкости и другие изделия для хранения и транспортировки
Форма выпуска
Ик-2м
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
