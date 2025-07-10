Киев
Изотермический контейнер (Isothermal container)

Изотермический контейнер (Isothermal container)

Николаев (адрес не указан)
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
409.5 км
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР ИК-2М №1
Изотех
132,50
Экономия при брони: -38,88 грн
93,62 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
555.1 км
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР ИК-2М №1
Изотех
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