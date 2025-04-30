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Изотермический контейнер (Isothermal container)
Изотермический контейнер (Isothermal container)
Киев
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Доступно в 1 аптеках в Киев
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Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
4.6 км
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР ИК-2М №1
Изотех
132,50
Экономия при брони:
-38,88 грн
93,62
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
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365.4 км
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР ИК-2М №1
Изотех
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