Контейнеры/емкости и другие изделия для хранения и транспортировки

Бриллиантовый зеленый (Brilliant green)

5 препаратовНайти все в аптеках
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ
Раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
от 24,40 грн
в 208 аптеках
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ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
3 мл №1
Афалина
от 25,95 грн
в 28 аптеках
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Флакон-карандаш для хранения и нанесения лекарственных средств
Флакон-карандаш для хранения и нанесения лекарственных средств
Т- бз (бриллиантовый зеленый) 3 мл №1
Ленчин Виталий Николаевич
от 32,50 грн
в 5 аптеках других городов
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ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
Flomed+20 3 мл №12
Нет в наличии
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ
Раствор водно-спиртовой 1 % флакон 15 мл с кисточкой №1
Ленчин Виталий Николаевич
Нет в наличии
Цены в Киев
от 24,40 грн
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Характеристики
Форма выпуска
Раствор водно-спиртовой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 %
Объем
5 мл
Косметические средства
Медицинские изделия
Регистрация
12.2-18-1/12149 от 02.06.2020