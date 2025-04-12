Бриллиантовый зеленый (Brilliant green)
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Флакон-карандаш для хранения и нанесения лекарственных средств
Т- бз (бриллиантовый зеленый) 3 мл №1Ленчин Виталий Николаевич
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ
Раствор водно-спиртовой 1 % флакон 15 мл с кисточкой №1Ленчин Виталий Николаевич
Характеристики
Форма выпуска
Раствор водно-спиртовой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 %
Объем
5 мл
Косметические средства
Медицинские изделия
Регистрация
12.2-18-1/12149 от 02.06.2020