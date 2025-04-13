Бриллиантовый зеленый (Brilliant green)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афалина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афалина
65,90
Экономия при брони: -1,98 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
44,60
Экономия при брони: -11,53 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1