Бриллиантовый зеленый (Brilliant green)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афалина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ахиезеров, 36
4.3 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
4.7 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
ФЛАКОН-МАРКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРОВ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FLOMED® - БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 3 мл №1
Афалина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛИКОЛ раствор водно-спиртовой 1 % флакон-карандаш 5 мл №1