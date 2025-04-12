Средства для интимной гигиены

Дреагин бакт вагинальный душ (Dreagin bact vaginal shower)

2 препаратаНайти все в аптеках
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ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ
100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
от 486,28 грн
в 379 аптеках
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ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ
140 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
от 545,14 грн
в 6 аптеках других городов
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Цены в Киев
от 486,28 грн
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Характеристики
Производитель
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
5 шт.
Медицинские изделия