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Дреагин бакт вагинальный душ (Dreagin bact vaginal shower)
2 препарата
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ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ
100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
от
486,28
грн
в 379 аптеках
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ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ
140 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
от
545,14
грн
в 6 аптеках других городов
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Упаковка
100 мл
140 мл
Цены в
Киев
от
486,28
грн
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Характеристики
Производитель
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
5 шт.
Медицинские изделия
Средства для интимной гигиены
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