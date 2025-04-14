Дреагин бакт вагинальный душ (Dreagin bact vaginal shower)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
278,36
Экономия при брони: -16,78 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
644,40
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
683,80 грн