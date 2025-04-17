Дреагин бакт вагинальный душ (Dreagin bact vaginal shower)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
693,10
Экономия при брони: -97,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
687,34
Экономия при брони: -31,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,02
Экономия при брони: -23,81 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
ДРЕАГИН БАКТ ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн