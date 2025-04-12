Наборы/емкости для биологических материалов

Емкость для мокроты Волес (Container for sputum Voles)

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл стерильн. №1
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от 5,70 грн
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Характеристики
Производитель
Jiangsu Huida Medical Instruments
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия