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Наборы/емкости для биологических материалов
Емкость для мокроты Волес (Container for sputum Voles)
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5,70
грн
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Характеристики
Производитель
Jiangsu Huida Medical Instruments
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Наборы/емкости для биологических материалов
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
5,70
грн
в 19 аптеках других городов
Найти в аптеках
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