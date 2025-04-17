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Емкость для мокроты Волес (Container for sputum Voles)
Емкость для мокроты Волес (Container for sputum Voles)
Николаев
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Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
406.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,20
грн
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Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
407.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,51
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
476.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, ул. Лесная, 1
543.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:30
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 43
547.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,40
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
555.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 57
586.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,30
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Великий Омеляник, ул. Владимирская, 91
647.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
665.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,75
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
669.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
670.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 210
673.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
674.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
683.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/1
686.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/11-Б
686.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Заречное, ул. Фестивальная, 17
687.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17
710.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
712.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
750.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,60
грн
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