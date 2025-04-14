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Емкость для мокроты Волес (Container for sputum Voles)
Емкость для мокроты Волес (Container for sputum Voles)
Одесса
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Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
408.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
446.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,00
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
448.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,51
грн
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Undefined
Волочиск, ул. Независимости, 68
475.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:30
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 43
480.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,40
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, ул. Лесная, 1
521.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 57
563.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,30
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Вашингтона, 8
614.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 16 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
617.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Великий Омеляник, ул. Владимирская, 91
618.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 210
621.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
622.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,75
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/1
644.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/11-Б
644.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
7,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
648.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17
672.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Заречное, ул. Фестивальная, 17
678.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
697.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
5,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Соборности, 70
718.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОКРОТЫ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
6,60
грн
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