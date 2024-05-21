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Бандаж коленного сустава Комфорт (324157) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бандаж коленного сустава Комфорт
Цена в городе Киев
от 790,26 грн
Без рецепта
1 шт от 790,26 грн 1 шт от 944,88 грн 1 шт от 823,10 грн 1 шт от 1070,40 грн 1 шт от 1386,76 грн
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В наличии в 32 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
3023
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бандажи компрессионные