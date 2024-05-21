Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБандаж коленного сустава Комфорт Бандаж коленного сустава Комфорт (324157) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 790,26 грн Без рецепта 1 шт от 790,26 грн 1 шт от 944,88 грн 1 шт от 823,10 грн 1 шт от 1070,40 грн 1 шт от 1386,76 грн Больше +2 В наличии в 32 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Торговый дом Алком Форма выпуска 3023 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бандажи компрессионные