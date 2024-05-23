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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 3, №1 - Запорожье (765277) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1417,00
Экономия: -411,80 грн
1005,20 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
1417,00
Экономия: -411,80 грн
1005,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1364,96 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -297,80 грн
1005,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
1360,06 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -297,80 грн
1005,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1360,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
1304,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
1370,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
1375,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
1359,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1362,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1359,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
1374,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
1373,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1375,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
1369,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
1360,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
1363,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
1370,59 грн