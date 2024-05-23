Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT"Цены в аптеках

БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 2, №1 - Запорожье (765276) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
1374,86 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1417,00
Экономия: -425,00 грн
992,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1362,83 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -311,00 грн
992,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
1362,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -311,00 грн
992,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1361,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
1364,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
1304,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
1368,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
1372,64 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
1373,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1365,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
1361,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
1375,47 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1367,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
1371,22 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
1367,65 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
1374,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
1368,36 грн