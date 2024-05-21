Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияГели/кремыгели/кремы для ультразвуковых исследованийГель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel) Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel) (302210) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 5,37 грн Без рецепта 1 шт от 5,37 грн 1 шт от 87,90 грн 1 шт от 43,00 грн 1 шт от 271,94 грн 140 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 217 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ТВЭЛ УКРАИНА Форма выпуска Ebv40 Вес 40 г Медицинские изделия гели/кремы для ультразвуковых исследований