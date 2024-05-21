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Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel) (302210) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel)
Цена в городе Киев
от 5,37 грн
Без рецепта
1 шт от 5,37 грн 1 шт от 87,90 грн 1 шт от 43,00 грн 1 шт от 271,94 грн 140 шт Нет в наличии
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В наличии в 217 аптеках
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Форма выпуска
Ebv40
Вес
40 г
Медицинские изделия
гели/кремы для ультразвуковых исследований