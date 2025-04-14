Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
12,88
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
13,14
Экономия при брони: -0,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
13,00
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
13,17
Экономия при брони: -1,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
13,17
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
13,16
Экономия при брони: -1,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина