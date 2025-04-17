Гель для УЗИ Эко гель (USI gel Eco gel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV1000 бутылка 1000 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
15,97
Экономия при брони: -0,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
13,01
Экономия при брони: -2,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
15,85
Экономия при брони: -0,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина
12,98
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ГОЛУБОЙ EKO GEL EBV40 пакет 40 г №1
Твэл Украина