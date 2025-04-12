Повязка хирургическая адгезивная Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
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ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
9 х 15 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
9 х 35 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
9 х 20 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
9 х 5 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
9 х 25 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
7,2 х 5 см №1Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ
9 х 10 см №1Iberhospitex S.A.
Характеристики
Производитель
Iberhospitex S.A.
Форма выпуска
9 х 15 см
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
14614/2015 от 03.03.2015